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"هدف": خريجو وخريجات الدبلوم والبكالوريوس مشمولون في "تمهير"

نتيجة للنجاحات التي حققها في الفترة الماضية بإكساب المتدربين المهارات

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، والحاصلين على درجة البكالوريوس من السعوديين والسعوديات، مشمولون في برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير".

وتأتي هذه الإضافة الجديدة على برنامج "تمهير" نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية في إكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، بالإضافة إلى إسهام البرنامج في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.

واشتملت المرحلة السابقة من البرنامج على خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى؛ لتزويدهم بالخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، كما يقدم الصندوق مكافأة مالية خلال فترة التدريب دعمًا للمتدرب، مقدارها 3 آلاف ريال شهريًّا لحملة البكالوريوس فأعلى، و2000 ريال شهريًّا لحملة الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وتحمل تأمينًا ضد المخاطر للمتدربين. كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه.

وحث الصندوق جميع منشآت القطاع الخاص على عرض الفرص التدريبية المتاحة لديها لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج.

ويمكن زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات)؛ للحصول على التفاصيل من خلال الرابط: Taqat.sa.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": خريجو وخريجات الدبلوم والبكالوريوس مشمولون في "تمهير"
سبق

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، والحاصلين على درجة البكالوريوس من السعوديين والسعوديات، مشمولون في برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير".

وتأتي هذه الإضافة الجديدة على برنامج "تمهير" نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية في إكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، بالإضافة إلى إسهام البرنامج في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.

واشتملت المرحلة السابقة من البرنامج على خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى؛ لتزويدهم بالخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، كما يقدم الصندوق مكافأة مالية خلال فترة التدريب دعمًا للمتدرب، مقدارها 3 آلاف ريال شهريًّا لحملة البكالوريوس فأعلى، و2000 ريال شهريًّا لحملة الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وتحمل تأمينًا ضد المخاطر للمتدربين. كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه.

وحث الصندوق جميع منشآت القطاع الخاص على عرض الفرص التدريبية المتاحة لديها لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج.

ويمكن زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات)؛ للحصول على التفاصيل من خلال الرابط: Taqat.sa.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
12:48 PM

"هدف": خريجو وخريجات الدبلوم والبكالوريوس مشمولون في "تمهير"

نتيجة للنجاحات التي حققها في الفترة الماضية بإكساب المتدربين المهارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، والحاصلين على درجة البكالوريوس من السعوديين والسعوديات، مشمولون في برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير".

وتأتي هذه الإضافة الجديدة على برنامج "تمهير" نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية في إكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، بالإضافة إلى إسهام البرنامج في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.

واشتملت المرحلة السابقة من البرنامج على خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى؛ لتزويدهم بالخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، كما يقدم الصندوق مكافأة مالية خلال فترة التدريب دعمًا للمتدرب، مقدارها 3 آلاف ريال شهريًّا لحملة البكالوريوس فأعلى، و2000 ريال شهريًّا لحملة الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وتحمل تأمينًا ضد المخاطر للمتدربين. كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه.

وحث الصندوق جميع منشآت القطاع الخاص على عرض الفرص التدريبية المتاحة لديها لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج.

ويمكن زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات)؛ للحصول على التفاصيل من خلال الرابط: Taqat.sa.

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