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"يسّر" يطلق تحدي "داتاثون البيانات المفتوحة" على مدى 3 أيام بالرياض

بالتعاون مع هيئة الغذاء وموبايلي أعمال والمجموعة السعودية للبيانات

أطلق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" أمس، تحدي "داتاثون البيانات المفتوحة" الذي يقام على مدار ثلاثة أيام في مدينة الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء وموبايلي أعمال والمجموعة السعودية للبيانات.

وقال نائب رئيس البرنامج لقطاع الابتكار والخدمات، المهندس باسم الجديع: هذا التحدي شهد إقبالاً كبيراً في أوساط العاملين في مجال تقنية المعلومات، وعدد المتقدمين للمشاركة في هذا التحدي وصل إلى 400، اختير 100 منهم ليشكلوا فرق العمل، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في حفل يقام غداً.

ويعد هذا التحدي تجمعاً للمتخصصين في البيانات المفتوحة من مهندسين وعلماء ومبرمجين للإسهام في إيجاد حلول رقمية مبتكرة، من خلال التحدي المقدم لهم، الذي يتضمن بيانات واعدة مقدمة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ويهدف برنامج "يسّر" من خلال إقامة هذا التحدي إلى تحقيق أعلى استفادة ممكنة من البيانات المتاحة عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة "Data.gov.sa" إلى جانب تعزيز دور البيانات المفتوحة في تحفيز النمو الاقتصادي والتشجيع على الابتكار، وتمكين مجتمع البيانات المفتوحة، فضلاً عن الإسهام في تنمية الكوادر الوطنية لبناء مجتمع حيوي ومنتج، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وتأتي أهمية البيانات المفتوحة من خلال دورها في إيجاد معلومات إحصائية دقيقة تعمل على رفع مستوى الشفافية وتسهيل وصول الباحثين عنها دون أي قيود، مما يسهل على العاملين في المجال التطويري من القطاعين الحكومي والخاص تقديم مبادرات وحلول تنموية فعالة بعيداً عن العشوائية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع النواحي.

يسر برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية داتاثون البيانات المفتوحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"يسّر" يطلق تحدي "داتاثون البيانات المفتوحة" على مدى 3 أيام بالرياض
سبق

أطلق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" أمس، تحدي "داتاثون البيانات المفتوحة" الذي يقام على مدار ثلاثة أيام في مدينة الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء وموبايلي أعمال والمجموعة السعودية للبيانات.

وقال نائب رئيس البرنامج لقطاع الابتكار والخدمات، المهندس باسم الجديع: هذا التحدي شهد إقبالاً كبيراً في أوساط العاملين في مجال تقنية المعلومات، وعدد المتقدمين للمشاركة في هذا التحدي وصل إلى 400، اختير 100 منهم ليشكلوا فرق العمل، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في حفل يقام غداً.

ويعد هذا التحدي تجمعاً للمتخصصين في البيانات المفتوحة من مهندسين وعلماء ومبرمجين للإسهام في إيجاد حلول رقمية مبتكرة، من خلال التحدي المقدم لهم، الذي يتضمن بيانات واعدة مقدمة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ويهدف برنامج "يسّر" من خلال إقامة هذا التحدي إلى تحقيق أعلى استفادة ممكنة من البيانات المتاحة عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة "Data.gov.sa" إلى جانب تعزيز دور البيانات المفتوحة في تحفيز النمو الاقتصادي والتشجيع على الابتكار، وتمكين مجتمع البيانات المفتوحة، فضلاً عن الإسهام في تنمية الكوادر الوطنية لبناء مجتمع حيوي ومنتج، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وتأتي أهمية البيانات المفتوحة من خلال دورها في إيجاد معلومات إحصائية دقيقة تعمل على رفع مستوى الشفافية وتسهيل وصول الباحثين عنها دون أي قيود، مما يسهل على العاملين في المجال التطويري من القطاعين الحكومي والخاص تقديم مبادرات وحلول تنموية فعالة بعيداً عن العشوائية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع النواحي.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
02:38 PM

"يسّر" يطلق تحدي "داتاثون البيانات المفتوحة" على مدى 3 أيام بالرياض

بالتعاون مع هيئة الغذاء وموبايلي أعمال والمجموعة السعودية للبيانات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" أمس، تحدي "داتاثون البيانات المفتوحة" الذي يقام على مدار ثلاثة أيام في مدينة الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء وموبايلي أعمال والمجموعة السعودية للبيانات.

وقال نائب رئيس البرنامج لقطاع الابتكار والخدمات، المهندس باسم الجديع: هذا التحدي شهد إقبالاً كبيراً في أوساط العاملين في مجال تقنية المعلومات، وعدد المتقدمين للمشاركة في هذا التحدي وصل إلى 400، اختير 100 منهم ليشكلوا فرق العمل، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في حفل يقام غداً.

ويعد هذا التحدي تجمعاً للمتخصصين في البيانات المفتوحة من مهندسين وعلماء ومبرمجين للإسهام في إيجاد حلول رقمية مبتكرة، من خلال التحدي المقدم لهم، الذي يتضمن بيانات واعدة مقدمة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ويهدف برنامج "يسّر" من خلال إقامة هذا التحدي إلى تحقيق أعلى استفادة ممكنة من البيانات المتاحة عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة "Data.gov.sa" إلى جانب تعزيز دور البيانات المفتوحة في تحفيز النمو الاقتصادي والتشجيع على الابتكار، وتمكين مجتمع البيانات المفتوحة، فضلاً عن الإسهام في تنمية الكوادر الوطنية لبناء مجتمع حيوي ومنتج، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وتأتي أهمية البيانات المفتوحة من خلال دورها في إيجاد معلومات إحصائية دقيقة تعمل على رفع مستوى الشفافية وتسهيل وصول الباحثين عنها دون أي قيود، مما يسهل على العاملين في المجال التطويري من القطاعين الحكومي والخاص تقديم مبادرات وحلول تنموية فعالة بعيداً عن العشوائية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع النواحي.

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