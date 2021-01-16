بريطانيا وألمانيا وفرنسا تحذّر إيران من إنتاج الوقود النووي

أكدت مخالفته لاتفاق 2015

حذّرت قوى أوروبية، إيران، اليوم (السبت)، من بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم من أجل مفاعل أبحاث.

وأكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك، أن إنتاج إيران للوقود النووي يتعارض مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأن الإنتاج ليست له مَناحٍ مدنية وينطوي على جوانب عسكرية خطيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وطالبت الدول الثلاث إيران -بقوة- بإنهاء هذا النشاط والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني دون تأخير، إذا كانت جادّة في الحفاظ على هذا الاتفاق.