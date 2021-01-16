النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا وألمانيا وفرنسا تحذّر إيران من إنتاج الوقود النووي

أكدت مخالفته لاتفاق 2015

حذّرت قوى أوروبية، إيران، اليوم (السبت)، من بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم من أجل مفاعل أبحاث.

وأكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك، أن إنتاج إيران للوقود النووي يتعارض مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأن الإنتاج ليست له مَناحٍ مدنية وينطوي على جوانب عسكرية خطيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وطالبت الدول الثلاث إيران -بقوة- بإنهاء هذا النشاط والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني دون تأخير، إذا كانت جادّة في الحفاظ على هذا الاتفاق.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بريطانيا وألمانيا وفرنسا تحذّر إيران من إنتاج الوقود النووي
سبق

حذّرت قوى أوروبية، إيران، اليوم (السبت)، من بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم من أجل مفاعل أبحاث.

وأكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك، أن إنتاج إيران للوقود النووي يتعارض مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأن الإنتاج ليست له مَناحٍ مدنية وينطوي على جوانب عسكرية خطيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وطالبت الدول الثلاث إيران -بقوة- بإنهاء هذا النشاط والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني دون تأخير، إذا كانت جادّة في الحفاظ على هذا الاتفاق.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
05:17 PM

بريطانيا وألمانيا وفرنسا تحذّر إيران من إنتاج الوقود النووي

أكدت مخالفته لاتفاق 2015

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
602

حذّرت قوى أوروبية، إيران، اليوم (السبت)، من بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم من أجل مفاعل أبحاث.

وأكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك، أن إنتاج إيران للوقود النووي يتعارض مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأن الإنتاج ليست له مَناحٍ مدنية وينطوي على جوانب عسكرية خطيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وطالبت الدول الثلاث إيران -بقوة- بإنهاء هذا النشاط والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني دون تأخير، إذا كانت جادّة في الحفاظ على هذا الاتفاق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,383
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,762
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,804

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة