النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

1.5 مليون عملية للتوثيق نفّذها المستفيدون دون زيارة كتابات العدل

إضافة إلى تنفيذ أكثر من 400 ألف عملية فسخ وكالة "إلغاء"

كشفت مؤشرات وزارة العدل أن إجمالي العمليات التي نفّذها المستفيدون من خدمات التوثيق دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، بلغت 1.5 مليون عملية؛ منها ما يزيد على 500 ألف عملية إصدار للوكالات إلكترونيًّا، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف عملية فسخ وكالة "إلغاء"؛ فيما تنوعت العمليات الأخرى بين توثيق العقارات وغيرها من الخدمات.

وأصدرت الوزارة أكثرَ من 500 ألف وكالة إلكترونيًّا للمستفيدين، عبر بوابة "ناجز" دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل؛ وذلك منذ إطلاق الخدمة في شهر نوفمبر من العام الماضي 2018؛ بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه باعتماد الوكالة الإلكترونية العام الماضي، لتختصر الوقت والجهد للمستفيدين؛ وذلك لسرعة وموثوقية الوثيقة الإلكترونية، كما تمكّن المستفيدون من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل.

وذكرت وزارة العدل أن المرحلة الجديدة لقطاع التوثيق ستلغي الحاجة إلى طباعة صكوك الوكالات الورقية، والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونيًّا مع إمكانية الاطلاع على الصك الإلكتروني عبر الرابط الذي سيرسل للجوال الموثق في "أبشر"، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات إلكترونيًّا؛ من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفّرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضحت أن مؤشرات مركز العمليات العدلية، الذي أُطلق مؤخرًا، تُظهر تنبيهات لعمليات إصدار الوكالات التي تتجاوز الوقت المحدد؛ حيث حددت المؤشرات 15 دقيقة لإصدار الوكالات عبر كتابات العدل؛ مشيرة إلى أن الوكالة الصادرة بدون زيارة لا تستغرق من المستفيد أكثر من 5 دقائق عن طريق بوابة ناجز من خلال الرابط https://najiz.moj.gov.sa/Account/Login?ReturnUrl=%2FHome%2FDashboard.

ويبدأ المركز بدوره -بعد تلقي التنبيهات- في معالجة المشكلة التي جعلت عملية إصدار الوكالة تستغرق وقتًا أطول من المعدل الطبيعي الذي جرى قياسه وفقًا لرحلة المستفيد داخل كتابات العدل، وكذلك تسلسل الخطوات ومدتها في حال كانت الوكالة إلكترونية.

ويباشر المركز الحالات التي تحتاج لمعالجة؛ وذلك بالتواصل المباشر مع غرفة عمليات التوثيق؛ للوقوف على سبب التأخير والمشكلة إن وجدت، وحلها بالتواصل مع رئيس كتابة العدل والمسؤولين في قطاع التوثيق.

وزارة العدل خدمات التوثيق

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
1.5 مليون عملية للتوثيق نفّذها المستفيدون دون زيارة كتابات العدل
سبق

كشفت مؤشرات وزارة العدل أن إجمالي العمليات التي نفّذها المستفيدون من خدمات التوثيق دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، بلغت 1.5 مليون عملية؛ منها ما يزيد على 500 ألف عملية إصدار للوكالات إلكترونيًّا، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف عملية فسخ وكالة "إلغاء"؛ فيما تنوعت العمليات الأخرى بين توثيق العقارات وغيرها من الخدمات.

وأصدرت الوزارة أكثرَ من 500 ألف وكالة إلكترونيًّا للمستفيدين، عبر بوابة "ناجز" دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل؛ وذلك منذ إطلاق الخدمة في شهر نوفمبر من العام الماضي 2018؛ بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه باعتماد الوكالة الإلكترونية العام الماضي، لتختصر الوقت والجهد للمستفيدين؛ وذلك لسرعة وموثوقية الوثيقة الإلكترونية، كما تمكّن المستفيدون من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل.

وذكرت وزارة العدل أن المرحلة الجديدة لقطاع التوثيق ستلغي الحاجة إلى طباعة صكوك الوكالات الورقية، والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونيًّا مع إمكانية الاطلاع على الصك الإلكتروني عبر الرابط الذي سيرسل للجوال الموثق في "أبشر"، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات إلكترونيًّا؛ من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفّرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضحت أن مؤشرات مركز العمليات العدلية، الذي أُطلق مؤخرًا، تُظهر تنبيهات لعمليات إصدار الوكالات التي تتجاوز الوقت المحدد؛ حيث حددت المؤشرات 15 دقيقة لإصدار الوكالات عبر كتابات العدل؛ مشيرة إلى أن الوكالة الصادرة بدون زيارة لا تستغرق من المستفيد أكثر من 5 دقائق عن طريق بوابة ناجز من خلال الرابط https://najiz.moj.gov.sa/Account/Login?ReturnUrl=%2FHome%2FDashboard.

ويبدأ المركز بدوره -بعد تلقي التنبيهات- في معالجة المشكلة التي جعلت عملية إصدار الوكالة تستغرق وقتًا أطول من المعدل الطبيعي الذي جرى قياسه وفقًا لرحلة المستفيد داخل كتابات العدل، وكذلك تسلسل الخطوات ومدتها في حال كانت الوكالة إلكترونية.

ويباشر المركز الحالات التي تحتاج لمعالجة؛ وذلك بالتواصل المباشر مع غرفة عمليات التوثيق؛ للوقوف على سبب التأخير والمشكلة إن وجدت، وحلها بالتواصل مع رئيس كتابة العدل والمسؤولين في قطاع التوثيق.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
01:58 PM

1.5 مليون عملية للتوثيق نفّذها المستفيدون دون زيارة كتابات العدل

إضافة إلى تنفيذ أكثر من 400 ألف عملية فسخ وكالة "إلغاء"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
993

كشفت مؤشرات وزارة العدل أن إجمالي العمليات التي نفّذها المستفيدون من خدمات التوثيق دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، بلغت 1.5 مليون عملية؛ منها ما يزيد على 500 ألف عملية إصدار للوكالات إلكترونيًّا، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف عملية فسخ وكالة "إلغاء"؛ فيما تنوعت العمليات الأخرى بين توثيق العقارات وغيرها من الخدمات.

وأصدرت الوزارة أكثرَ من 500 ألف وكالة إلكترونيًّا للمستفيدين، عبر بوابة "ناجز" دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل؛ وذلك منذ إطلاق الخدمة في شهر نوفمبر من العام الماضي 2018؛ بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه باعتماد الوكالة الإلكترونية العام الماضي، لتختصر الوقت والجهد للمستفيدين؛ وذلك لسرعة وموثوقية الوثيقة الإلكترونية، كما تمكّن المستفيدون من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل.

وذكرت وزارة العدل أن المرحلة الجديدة لقطاع التوثيق ستلغي الحاجة إلى طباعة صكوك الوكالات الورقية، والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونيًّا مع إمكانية الاطلاع على الصك الإلكتروني عبر الرابط الذي سيرسل للجوال الموثق في "أبشر"، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات إلكترونيًّا؛ من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفّرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضحت أن مؤشرات مركز العمليات العدلية، الذي أُطلق مؤخرًا، تُظهر تنبيهات لعمليات إصدار الوكالات التي تتجاوز الوقت المحدد؛ حيث حددت المؤشرات 15 دقيقة لإصدار الوكالات عبر كتابات العدل؛ مشيرة إلى أن الوكالة الصادرة بدون زيارة لا تستغرق من المستفيد أكثر من 5 دقائق عن طريق بوابة ناجز من خلال الرابط https://najiz.moj.gov.sa/Account/Login?ReturnUrl=%2FHome%2FDashboard.

ويبدأ المركز بدوره -بعد تلقي التنبيهات- في معالجة المشكلة التي جعلت عملية إصدار الوكالة تستغرق وقتًا أطول من المعدل الطبيعي الذي جرى قياسه وفقًا لرحلة المستفيد داخل كتابات العدل، وكذلك تسلسل الخطوات ومدتها في حال كانت الوكالة إلكترونية.

ويباشر المركز الحالات التي تحتاج لمعالجة؛ وذلك بالتواصل المباشر مع غرفة عمليات التوثيق؛ للوقوف على سبب التأخير والمشكلة إن وجدت، وحلها بالتواصل مع رئيس كتابة العدل والمسؤولين في قطاع التوثيق.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,100
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,622
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,994
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,541

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة