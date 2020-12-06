النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. إزالة البسطات العشوائية وغير المصرَّح لها بالعمل في "شفا الطائف"

في حملة نفَّذتها الأمانة خلال يومَيْ الجمعة والسبت.. ورصدت مخالفات كثيرة

نفَّذت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية الشفا الفرعية"، خلال فترتَي "الجمعة والسبت"، حملة لإزالة البسطات العشوائية وغير المصرَّح لها بالعمل.

وقد رصدت الفرقة المكلفة بالمهمة تدني مستوى النظافة وانعدام الاشتراطات الصحية، وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس بلدية الشفا ووكيل الخدمات المساعد المهندس فيصل الزهراني.

أمانة الطائف الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. إزالة البسطات العشوائية وغير المصرَّح لها بالعمل في "شفا الطائف"
سبق

نفَّذت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية الشفا الفرعية"، خلال فترتَي "الجمعة والسبت"، حملة لإزالة البسطات العشوائية وغير المصرَّح لها بالعمل.

وقد رصدت الفرقة المكلفة بالمهمة تدني مستوى النظافة وانعدام الاشتراطات الصحية، وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس بلدية الشفا ووكيل الخدمات المساعد المهندس فيصل الزهراني.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
01:34 AM

شاهد .. إزالة البسطات العشوائية وغير المصرَّح لها بالعمل في "شفا الطائف"

في حملة نفَّذتها الأمانة خلال يومَيْ الجمعة والسبت.. ورصدت مخالفات كثيرة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
1,209

نفَّذت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية الشفا الفرعية"، خلال فترتَي "الجمعة والسبت"، حملة لإزالة البسطات العشوائية وغير المصرَّح لها بالعمل.

وقد رصدت الفرقة المكلفة بالمهمة تدني مستوى النظافة وانعدام الاشتراطات الصحية، وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس بلدية الشفا ووكيل الخدمات المساعد المهندس فيصل الزهراني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,348
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,403
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,162
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,799

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة