استطلاعات الرأي تؤكد: انخفاض كبير في نسبة تأييد الأمريكيين للرئيس بايدن

وصلت إلى 41% فقط مع بداية عامه الثاني في المنصب

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "Pew Research"، انخفاض نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى 41% مع بداية عامه الثاني في المنصب.

وطبقًا لنتائج الاستطلاع فإن "41% فقط من البالغين الأمريكيين، راضون عن عمل بايدن، أقل بقليل مما كان عليه في سبتمبر (44%)، وأقل بكثير من أبريل الماضي (59%)"؛ فيما قال 21% فقط من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم راضون عن الوضع في البلاد.

أُجري الاستطلاع في الفترة من 10 إلى 17 يناير الجاري بمشاركة 5128 أمريكيًّا.

فيما أظهر استطلاع آخر لجامعة هارفرد، بالتعاون مع شركة الأبحاث the harris poll، أُجري مؤخرًا، انخفاضَ نسبة تأييد الأمريكيين للرئيس جو بايدن إلى مستوى متدنٍّ جديد، وصل إلى 39% فقط.