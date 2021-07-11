"الجاسر": زيارة سلطان عُمان ستفتح عهدًا جديدًا نحو الشراكات والفرص الاستثمارية

أكد أنها تُعزِّز التعاون الاقتصادي الواعد بين البلدَيْن وتُحفِّز مسيرة العلاقات المتنامية

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية بسلطنة عُمان، التي أساسها أواصر الإخاء والجوار والمصير المشترك في منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال في تصريح بمناسبة زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عُمان للمملكة: "إن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي الواعد بين البلدَيْن، وتحفيز مسيرة العلاقات المتنامية بروح التطور والنمو إلى مساحات واسعة من التكامل الاقتصادي، وبما يحقق آمال وتطلعات القيادتَين والشعبَين الشقيقَين".

وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية أن رؤية السعودية 2030 ورؤية عُمان 2040 ستدفعان العلاقات السعودية - العمانية إلى آفاق مشرقة لدعم الاقتصاد التنموي للبلدين في المجالات كافة، ومنها اقتصادات النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي، وتبادل الخبرات، والتنسيق في صناعة النقل والخدمات اللوجستية.

كما أعرب عن ثقته بأن الاتفاقات التي ستوقَّع على هامش الزيارة، واجتماعات مجلس الأعمال السعودي – العماني، ستتيح المزيد من الفرص ومساحات التعاون والاستثمار، بما يؤسس لعلاقات اقتصادية وخدمية متكاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.