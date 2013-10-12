النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشاري أسري: فارق العمر الكبير يقود لفشل الزواج على المدى البعيد

أكد أن حُسن الاختيار أساس نجاح العلاقات الأسرية

فسّر شجاع القحطاني، الاستشاري الاجتماعي والأسري، سبب تفضيل بعض الفتيات الصغيرات الزواج من رجل يكبرهن بـ30 أو 40 عامًا. وقال "القحطاني": "تأتيني مثلاً في العيادة فتاة، عمرها 22 سنة، وتقول أريد أن أتزوج من شخص عمره 50 أو 60 سنة؛ لأنه يمتلك مالاً، وسوف يجعلني أعيش حياة جميلة، ويسافر معي". وأضاف: "هذه الأفكار غير صحيحة، وغير واقعية في الحياة الزوجية؛ لأن المال والسفر أشياء وقتية، وسوف تنتهي، وأن فارق العمر (40 سنة) بينك وبين هذا الشخص كبير، والزواج لن يكون ناجحًا على المدى البعيد".

كما تطرق خلال حديثه الليلة لبرنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية" إلى التحذير من أن كل الدراسات الاجتماعية تؤكد أن الشخص الذي يتزوج بدون رضا الأهل، سواء كان رجلاً أو امرأة، غالبًا ما يفشل زواجه، وينتهي بالطلاق، بسبب حصول المعارضة، وعدم التقبل والرفض من أهل الزوجين، وصعوبات في تقبُّل الطرف الآخر ومحبته.

وتابع: "يشعر أي من الطرفين بأنه منبوذ من عائلة الزوج، أو من عائلة الزوجة؛ فيؤدي ذلك إلى حصول الخلافات وعدم التوافق بين الزوجين". مؤكدًا أن رضا وموافقة الأسرتين عامل مهم في نجاح أي زواج، ومضيفًا: "الزواج في مجتمعنا لا يزال زواجًا عائليًّا، لا زواج شخص بشخص".

وعن مزايا الزواج من مطلقين أو مطلقات قال "القحطاني": "عندما تكون تجربة الإنسان الأولى في الزواج غير ناجحة تعطيه دافعًا أكبر للحرص على النجاح في الزواج الثاني، وتكون لديه رغبة في إنجاحه من خلال الحرص والاهتمام والمراعاة، وتفهُّم الطرف الآخر، وعدم البحث عن الكمال، وعدم المبالغة في الطلبات والاحتياجات".

وأضاف: "المرأة المطلقة تفهم الحياة، وعاشت تجربة سابقة، وتكون أكثر حرصًا على الحياة الزوجية، وأكثر حرصًا على فهم نفسية الرجل".

وأردف: "في المقابل الرجل المطلق يكون لديه تجربة سابقة، وحريصًا أكثر على الحياة الزوجية، ولديه قدرة على فهم نفسية المرأة بشكل أفضل".

لافتًا إلى أن حاجة الشخص تحدد اختياره؛ فكلما كان مدركًا لاحتياجاته، وفاهمًا لواقعه، كان اختياره للزواج ناجحًا. مشددًا على أن جزءًا كبيرًا من نجاح الزواج يعود إلى حسن الاختيار.

استشاري اجتماعي وأسري شجاع القحطاني برنامج ياهلا الحياة الزوجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استشاري أسري: فارق العمر الكبير يقود لفشل الزواج على المدى البعيد
سبق

فسّر شجاع القحطاني، الاستشاري الاجتماعي والأسري، سبب تفضيل بعض الفتيات الصغيرات الزواج من رجل يكبرهن بـ30 أو 40 عامًا. وقال "القحطاني": "تأتيني مثلاً في العيادة فتاة، عمرها 22 سنة، وتقول أريد أن أتزوج من شخص عمره 50 أو 60 سنة؛ لأنه يمتلك مالاً، وسوف يجعلني أعيش حياة جميلة، ويسافر معي". وأضاف: "هذه الأفكار غير صحيحة، وغير واقعية في الحياة الزوجية؛ لأن المال والسفر أشياء وقتية، وسوف تنتهي، وأن فارق العمر (40 سنة) بينك وبين هذا الشخص كبير، والزواج لن يكون ناجحًا على المدى البعيد".

كما تطرق خلال حديثه الليلة لبرنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية" إلى التحذير من أن كل الدراسات الاجتماعية تؤكد أن الشخص الذي يتزوج بدون رضا الأهل، سواء كان رجلاً أو امرأة، غالبًا ما يفشل زواجه، وينتهي بالطلاق، بسبب حصول المعارضة، وعدم التقبل والرفض من أهل الزوجين، وصعوبات في تقبُّل الطرف الآخر ومحبته.

وتابع: "يشعر أي من الطرفين بأنه منبوذ من عائلة الزوج، أو من عائلة الزوجة؛ فيؤدي ذلك إلى حصول الخلافات وعدم التوافق بين الزوجين". مؤكدًا أن رضا وموافقة الأسرتين عامل مهم في نجاح أي زواج، ومضيفًا: "الزواج في مجتمعنا لا يزال زواجًا عائليًّا، لا زواج شخص بشخص".

وعن مزايا الزواج من مطلقين أو مطلقات قال "القحطاني": "عندما تكون تجربة الإنسان الأولى في الزواج غير ناجحة تعطيه دافعًا أكبر للحرص على النجاح في الزواج الثاني، وتكون لديه رغبة في إنجاحه من خلال الحرص والاهتمام والمراعاة، وتفهُّم الطرف الآخر، وعدم البحث عن الكمال، وعدم المبالغة في الطلبات والاحتياجات".

وأضاف: "المرأة المطلقة تفهم الحياة، وعاشت تجربة سابقة، وتكون أكثر حرصًا على الحياة الزوجية، وأكثر حرصًا على فهم نفسية الرجل".

وأردف: "في المقابل الرجل المطلق يكون لديه تجربة سابقة، وحريصًا أكثر على الحياة الزوجية، ولديه قدرة على فهم نفسية المرأة بشكل أفضل".

لافتًا إلى أن حاجة الشخص تحدد اختياره؛ فكلما كان مدركًا لاحتياجاته، وفاهمًا لواقعه، كان اختياره للزواج ناجحًا. مشددًا على أن جزءًا كبيرًا من نجاح الزواج يعود إلى حسن الاختيار.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
12:04 AM

استشاري أسري: فارق العمر الكبير يقود لفشل الزواج على المدى البعيد

أكد أن حُسن الاختيار أساس نجاح العلاقات الأسرية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
13
4,619

فسّر شجاع القحطاني، الاستشاري الاجتماعي والأسري، سبب تفضيل بعض الفتيات الصغيرات الزواج من رجل يكبرهن بـ30 أو 40 عامًا. وقال "القحطاني": "تأتيني مثلاً في العيادة فتاة، عمرها 22 سنة، وتقول أريد أن أتزوج من شخص عمره 50 أو 60 سنة؛ لأنه يمتلك مالاً، وسوف يجعلني أعيش حياة جميلة، ويسافر معي". وأضاف: "هذه الأفكار غير صحيحة، وغير واقعية في الحياة الزوجية؛ لأن المال والسفر أشياء وقتية، وسوف تنتهي، وأن فارق العمر (40 سنة) بينك وبين هذا الشخص كبير، والزواج لن يكون ناجحًا على المدى البعيد".

كما تطرق خلال حديثه الليلة لبرنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية" إلى التحذير من أن كل الدراسات الاجتماعية تؤكد أن الشخص الذي يتزوج بدون رضا الأهل، سواء كان رجلاً أو امرأة، غالبًا ما يفشل زواجه، وينتهي بالطلاق، بسبب حصول المعارضة، وعدم التقبل والرفض من أهل الزوجين، وصعوبات في تقبُّل الطرف الآخر ومحبته.

وتابع: "يشعر أي من الطرفين بأنه منبوذ من عائلة الزوج، أو من عائلة الزوجة؛ فيؤدي ذلك إلى حصول الخلافات وعدم التوافق بين الزوجين". مؤكدًا أن رضا وموافقة الأسرتين عامل مهم في نجاح أي زواج، ومضيفًا: "الزواج في مجتمعنا لا يزال زواجًا عائليًّا، لا زواج شخص بشخص".

وعن مزايا الزواج من مطلقين أو مطلقات قال "القحطاني": "عندما تكون تجربة الإنسان الأولى في الزواج غير ناجحة تعطيه دافعًا أكبر للحرص على النجاح في الزواج الثاني، وتكون لديه رغبة في إنجاحه من خلال الحرص والاهتمام والمراعاة، وتفهُّم الطرف الآخر، وعدم البحث عن الكمال، وعدم المبالغة في الطلبات والاحتياجات".

وأضاف: "المرأة المطلقة تفهم الحياة، وعاشت تجربة سابقة، وتكون أكثر حرصًا على الحياة الزوجية، وأكثر حرصًا على فهم نفسية الرجل".

وأردف: "في المقابل الرجل المطلق يكون لديه تجربة سابقة، وحريصًا أكثر على الحياة الزوجية، ولديه قدرة على فهم نفسية المرأة بشكل أفضل".

لافتًا إلى أن حاجة الشخص تحدد اختياره؛ فكلما كان مدركًا لاحتياجاته، وفاهمًا لواقعه، كان اختياره للزواج ناجحًا. مشددًا على أن جزءًا كبيرًا من نجاح الزواج يعود إلى حسن الاختيار.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,936
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,685
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,804
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,479

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة