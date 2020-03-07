إيران و"كورونا”.. هنا آخر رقم لعدد الوفيات والإصابات

"روحاني" يترأس اجتماعاً للجنة الوطنية لمكافحة الفيروس

يترأس الرئيس الإيراني حسن روحاني اجتماعاً للجنة الوطنية لمكافحة فيروس "كورونا”.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، ظهر اليوم، إن عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" ارتفع إلى 145 والمصابين إلى 5823، مشيرة إلى تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة في إيران ووفاة 21 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق "روسيا اليوم"، أوضحت الوزارة أن عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس “كورونا” ارتفع إلى 1669 حالة.

ويعتبر عدد الإصابات والوفيات خلال 24 ساعة هو الأعلى منذ الإعلان عن دخول الفيروس البلاد.

من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” في طهران بلغ 1539 حالة مؤكدة.