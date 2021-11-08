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"أمير تبوك" يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة

قال: تاريخ مميز لأبناء المملكة تمتزج فيه مشاعر الفرح والسعادة والفخر

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

وقال الأمير فهد بن سلطان في هذه المناسبة الغالية ذكرى البيعة السابعة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم التي يعدها جميع أبناء المملكة تاريخاً مميزاً تمتزج فيه مشاعر الفرح والسعادة والفخر، فرصة أن نستذكر فيها المنجزات والشواهد التي لا تعد ولا تحصى التي تمت في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- عهد البناء والتنمية والإنجازات.

وأضاف أن المنجزات التي تحققت طوال هذه الأعوام السبعة الماضية تؤكّد وبصفة قاطعة مسيرة بلادنا الغالية إلى أعلى المراتب والذي تبرزه تصدر المملكة العديد من المؤشرات العالمية في مختلف المجالات، وأصبحت المملكة -ولله الحمد- تتبوأ مكانة رفيعة في المجتمع الدولي وتمثل ثقلاً في صناعة القرار العالمي من خلال موقعها الريادي بين دول العالم.

ونوه أمير منطقة تبوك بالجهود التي قدمتها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- في مواجهة جائحة كورونا التي قدمت نموذجاً ناجحاً ومتميزاً في التعامل مع هذه الجائحة والحد من آثارها الصحية والاقتصادية على جميع مناحي الحياة بفضل إجراءاتها الاستباقية والاحترازية العالية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها من خلال الوقاية الصحية والرعاية الطبية والتقدم المتسارع من خلال وصول المملكة إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا.

وأضاف: "من الإنصاف التأكيد على حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت -بفضل الله- ثم للقيادة الحكيمة وفق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 م التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف عليها ويرعاها بكل إخلاص وجدية وعمل دؤوب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي نجني ثمارها الآن إلا دليل على نجاح وقوة وصلابة هذه الرؤية وقوة ومتانة اقتصادنا الوطني,.

وسأل أمير منطقة تبوك في ختام تصريحه الله -العلي القدير- أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها أمنها وعزها وازدهارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير تبوك" يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة
سبق

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

وقال الأمير فهد بن سلطان في هذه المناسبة الغالية ذكرى البيعة السابعة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم التي يعدها جميع أبناء المملكة تاريخاً مميزاً تمتزج فيه مشاعر الفرح والسعادة والفخر، فرصة أن نستذكر فيها المنجزات والشواهد التي لا تعد ولا تحصى التي تمت في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- عهد البناء والتنمية والإنجازات.

وأضاف أن المنجزات التي تحققت طوال هذه الأعوام السبعة الماضية تؤكّد وبصفة قاطعة مسيرة بلادنا الغالية إلى أعلى المراتب والذي تبرزه تصدر المملكة العديد من المؤشرات العالمية في مختلف المجالات، وأصبحت المملكة -ولله الحمد- تتبوأ مكانة رفيعة في المجتمع الدولي وتمثل ثقلاً في صناعة القرار العالمي من خلال موقعها الريادي بين دول العالم.

ونوه أمير منطقة تبوك بالجهود التي قدمتها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- في مواجهة جائحة كورونا التي قدمت نموذجاً ناجحاً ومتميزاً في التعامل مع هذه الجائحة والحد من آثارها الصحية والاقتصادية على جميع مناحي الحياة بفضل إجراءاتها الاستباقية والاحترازية العالية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها من خلال الوقاية الصحية والرعاية الطبية والتقدم المتسارع من خلال وصول المملكة إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا.

وأضاف: "من الإنصاف التأكيد على حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت -بفضل الله- ثم للقيادة الحكيمة وفق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 م التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف عليها ويرعاها بكل إخلاص وجدية وعمل دؤوب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي نجني ثمارها الآن إلا دليل على نجاح وقوة وصلابة هذه الرؤية وقوة ومتانة اقتصادنا الوطني,.

وسأل أمير منطقة تبوك في ختام تصريحه الله -العلي القدير- أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها أمنها وعزها وازدهارها.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
02:03 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
04:30 PM

"أمير تبوك" يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة

قال: تاريخ مميز لأبناء المملكة تمتزج فيه مشاعر الفرح والسعادة والفخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

وقال الأمير فهد بن سلطان في هذه المناسبة الغالية ذكرى البيعة السابعة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم التي يعدها جميع أبناء المملكة تاريخاً مميزاً تمتزج فيه مشاعر الفرح والسعادة والفخر، فرصة أن نستذكر فيها المنجزات والشواهد التي لا تعد ولا تحصى التي تمت في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- عهد البناء والتنمية والإنجازات.

وأضاف أن المنجزات التي تحققت طوال هذه الأعوام السبعة الماضية تؤكّد وبصفة قاطعة مسيرة بلادنا الغالية إلى أعلى المراتب والذي تبرزه تصدر المملكة العديد من المؤشرات العالمية في مختلف المجالات، وأصبحت المملكة -ولله الحمد- تتبوأ مكانة رفيعة في المجتمع الدولي وتمثل ثقلاً في صناعة القرار العالمي من خلال موقعها الريادي بين دول العالم.

ونوه أمير منطقة تبوك بالجهود التي قدمتها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- في مواجهة جائحة كورونا التي قدمت نموذجاً ناجحاً ومتميزاً في التعامل مع هذه الجائحة والحد من آثارها الصحية والاقتصادية على جميع مناحي الحياة بفضل إجراءاتها الاستباقية والاحترازية العالية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها من خلال الوقاية الصحية والرعاية الطبية والتقدم المتسارع من خلال وصول المملكة إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا.

وأضاف: "من الإنصاف التأكيد على حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت -بفضل الله- ثم للقيادة الحكيمة وفق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 م التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف عليها ويرعاها بكل إخلاص وجدية وعمل دؤوب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي نجني ثمارها الآن إلا دليل على نجاح وقوة وصلابة هذه الرؤية وقوة ومتانة اقتصادنا الوطني,.

وسأل أمير منطقة تبوك في ختام تصريحه الله -العلي القدير- أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها أمنها وعزها وازدهارها.

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