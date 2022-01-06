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توقيع عقود عدد من المشاريع الاستثمارية والتنموية بالعاصمة المقدسة

لرفع جودة الحياة بمكة المكرمة.. وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

رعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص‏ اليوم، توقيع عدد من عقود المشاريع الاستثمارية والتنموية بالعاصمة المقدسة، التي تهدف إلى رفع جودة الحياة بمكة المكرمة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية في ضوء خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

ووقع مدير تنمية الاستثمارات البلدية بالأمانة المهندس متعب العتيبي، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة البلد الأمين الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة نزار عارضة، عدة عقود استثمارية لتنشيط الحركة الاقتصادية بالعاصمة المقدسة، تضمنت عدة مواقع حيوية تخدم المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام أهمها: ممشى السيدة زينب الهلالية -رضي الله عنها-، وحديقة الوسيق، والمركز الحضري التابع لأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى استثمار قاعدتي مجسم المصحف الشريف، وتنظيم وتطوير الاستاندات والأكشاك التابعة لشركة الاتصالات بمكة المكرمة.

يذكر أن الأمانة طرحت أكثر من 50 فرصة استثمارية أمام المهتمين من القطاع الخاص عبر الرابط https://wsrv.holymakkah.gov.sa/businessportal/investments#map.
ودعت المستثمرين ورواد الأعمال لزيارة البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية بالقطاع البلدي وتطبيق الجوال "فرص" للاطلاع على الفرص الاستثمارية المطروحة دون الحاجة لزيارة الجهة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع عقود عدد من المشاريع الاستثمارية والتنموية بالعاصمة المقدسة
سبق

رعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص‏ اليوم، توقيع عدد من عقود المشاريع الاستثمارية والتنموية بالعاصمة المقدسة، التي تهدف إلى رفع جودة الحياة بمكة المكرمة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية في ضوء خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

ووقع مدير تنمية الاستثمارات البلدية بالأمانة المهندس متعب العتيبي، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة البلد الأمين الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة نزار عارضة، عدة عقود استثمارية لتنشيط الحركة الاقتصادية بالعاصمة المقدسة، تضمنت عدة مواقع حيوية تخدم المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام أهمها: ممشى السيدة زينب الهلالية -رضي الله عنها-، وحديقة الوسيق، والمركز الحضري التابع لأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى استثمار قاعدتي مجسم المصحف الشريف، وتنظيم وتطوير الاستاندات والأكشاك التابعة لشركة الاتصالات بمكة المكرمة.

يذكر أن الأمانة طرحت أكثر من 50 فرصة استثمارية أمام المهتمين من القطاع الخاص عبر الرابط https://wsrv.holymakkah.gov.sa/businessportal/investments#map.
ودعت المستثمرين ورواد الأعمال لزيارة البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية بالقطاع البلدي وتطبيق الجوال "فرص" للاطلاع على الفرص الاستثمارية المطروحة دون الحاجة لزيارة الجهة.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
03:56 PM

توقيع عقود عدد من المشاريع الاستثمارية والتنموية بالعاصمة المقدسة

لرفع جودة الحياة بمكة المكرمة.. وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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رعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص‏ اليوم، توقيع عدد من عقود المشاريع الاستثمارية والتنموية بالعاصمة المقدسة، التي تهدف إلى رفع جودة الحياة بمكة المكرمة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية في ضوء خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

ووقع مدير تنمية الاستثمارات البلدية بالأمانة المهندس متعب العتيبي، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة البلد الأمين الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة نزار عارضة، عدة عقود استثمارية لتنشيط الحركة الاقتصادية بالعاصمة المقدسة، تضمنت عدة مواقع حيوية تخدم المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام أهمها: ممشى السيدة زينب الهلالية -رضي الله عنها-، وحديقة الوسيق، والمركز الحضري التابع لأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى استثمار قاعدتي مجسم المصحف الشريف، وتنظيم وتطوير الاستاندات والأكشاك التابعة لشركة الاتصالات بمكة المكرمة.

يذكر أن الأمانة طرحت أكثر من 50 فرصة استثمارية أمام المهتمين من القطاع الخاص عبر الرابط https://wsrv.holymakkah.gov.sa/businessportal/investments#map.
ودعت المستثمرين ورواد الأعمال لزيارة البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية بالقطاع البلدي وتطبيق الجوال "فرص" للاطلاع على الفرص الاستثمارية المطروحة دون الحاجة لزيارة الجهة.

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