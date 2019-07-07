احتفل الشاب رشيد سالم الشلوة، من منسوبي الحرس الوطني، مساء أمس الأول بزواجه في أحد قصور الأفراح بحائل، وذلك بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والوجهاء والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل.
"الشلوة" يحتفل بزواجه في حائل
احتفل الشاب رشيد سالم الشلوة، من منسوبي الحرس الوطني، مساء أمس الأول بزواجه في أحد قصور الأفراح بحائل، وذلك بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والوجهاء والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل.
اعلان
"الشلوة" يحتفل بزواجه في حائلصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-07
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
09:25 PM
"الشلوة" يحتفل بزواجه في حائل
احتفل الشاب رشيد سالم الشلوة، من منسوبي الحرس الوطني، مساء أمس الأول بزواجه في أحد قصور الأفراح بحائل، وذلك بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والوجهاء والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل.
اعلان
200 مليون
26 ديسمبر
24,723
6.7 مليار دولار
11 ديسمبر
32,541
29 مليار ..
25 أكتوبر
18,872
31.1 مليار ..
23 إبريل
34,524
متفائلون بعملكم
سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا
بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت
ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.
عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!
صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!
صالح المسلّم
نجحنا ولكن!
سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة
ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!
ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده
ماجد البريكان