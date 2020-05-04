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رابطة الدوري الألماني: 10 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم أن الجولة الأولى من فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أندية الدرجتين الأولى والثانية التي تمني النفس باستئناف المنافسات في مايو الحالي، كشفت 10 حالات إيجابية.

وأوضحت الرابطة أن من أصل 1724 فحصا أجري في الأندية الـ36 (18 في كل درجة)، جاءت 10 إيجابية، دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص مكان الحالات وحتى هوية الأشخاص المصابين. وبحسب القوانين المعمول بها في ألمانيا، فإن كل شخص كان على اتصال بحالة إيجابية يتعين عليه الالتزام بفترة عزل لمدة أربعة عشر يوما.

رابطة الدوري الألماني لكرة القدم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رابطة الدوري الألماني: 10 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم أن الجولة الأولى من فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أندية الدرجتين الأولى والثانية التي تمني النفس باستئناف المنافسات في مايو الحالي، كشفت 10 حالات إيجابية.

وأوضحت الرابطة أن من أصل 1724 فحصا أجري في الأندية الـ36 (18 في كل درجة)، جاءت 10 إيجابية، دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص مكان الحالات وحتى هوية الأشخاص المصابين. وبحسب القوانين المعمول بها في ألمانيا، فإن كل شخص كان على اتصال بحالة إيجابية يتعين عليه الالتزام بفترة عزل لمدة أربعة عشر يوما.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
10:07 PM

رابطة الدوري الألماني: 10 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم أن الجولة الأولى من فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أندية الدرجتين الأولى والثانية التي تمني النفس باستئناف المنافسات في مايو الحالي، كشفت 10 حالات إيجابية.

وأوضحت الرابطة أن من أصل 1724 فحصا أجري في الأندية الـ36 (18 في كل درجة)، جاءت 10 إيجابية، دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص مكان الحالات وحتى هوية الأشخاص المصابين. وبحسب القوانين المعمول بها في ألمانيا، فإن كل شخص كان على اتصال بحالة إيجابية يتعين عليه الالتزام بفترة عزل لمدة أربعة عشر يوما.

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