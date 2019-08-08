النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "سبق" تنشر أول صورة جوية نادرة لمشعر منى قبل 51 عامًا

أظهرت الشوارع الرئيسة ومباني المصالح والخدمات ودقة تنظيم السير

خص الباحث التاريخي عبد الله العمراني "سبق" بصورة حصرية ونادرة لأول صورة التقطت من الجو عبر طائرة عمودية، وذلك في عام 1389هـ الموافق لعام 1970م.

وقد أظهرت الصورة الشوارع الرئيسة للمشعر بشكل عام، ومسجد نمرة ومباني المصالح والخدمات الحكومية في الحج، كما أبرزت مدى دقة تنظيم سير الحجيج في تلك الفترة.

ويعد مشعر منى من أكبر المشاعر مساحة في مكة المكرمة؛ إذ يبلغ طول منطقة المشعر المستغلة حوالي 3.2 كم، وتقدر مساحة منى الشرعية حوالي 7.82 كم2، والمستغلة فعلًا 4.8 كم2 فقط؛ أي ما يعادل 61% من المساحة الشرعية، و39% عبارة عن جبال وعرة ترتفع قممها حوالي 500م فوق مستوى سطح الوادي، وشهد مشعر منى مراحل تطور كبرى على مدى الخمس العقود الماضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "سبق" تنشر أول صورة جوية نادرة لمشعر منى قبل 51 عامًا
سبق

خص الباحث التاريخي عبد الله العمراني "سبق" بصورة حصرية ونادرة لأول صورة التقطت من الجو عبر طائرة عمودية، وذلك في عام 1389هـ الموافق لعام 1970م.

وقد أظهرت الصورة الشوارع الرئيسة للمشعر بشكل عام، ومسجد نمرة ومباني المصالح والخدمات الحكومية في الحج، كما أبرزت مدى دقة تنظيم سير الحجيج في تلك الفترة.

ويعد مشعر منى من أكبر المشاعر مساحة في مكة المكرمة؛ إذ يبلغ طول منطقة المشعر المستغلة حوالي 3.2 كم، وتقدر مساحة منى الشرعية حوالي 7.82 كم2، والمستغلة فعلًا 4.8 كم2 فقط؛ أي ما يعادل 61% من المساحة الشرعية، و39% عبارة عن جبال وعرة ترتفع قممها حوالي 500م فوق مستوى سطح الوادي، وشهد مشعر منى مراحل تطور كبرى على مدى الخمس العقود الماضية.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
06:24 PM

شاهد.. "سبق" تنشر أول صورة جوية نادرة لمشعر منى قبل 51 عامًا

أظهرت الشوارع الرئيسة ومباني المصالح والخدمات ودقة تنظيم السير

A A A
رائد القرفي - بعثة المشاعر المقدّسة
2
4,956

خص الباحث التاريخي عبد الله العمراني "سبق" بصورة حصرية ونادرة لأول صورة التقطت من الجو عبر طائرة عمودية، وذلك في عام 1389هـ الموافق لعام 1970م.

وقد أظهرت الصورة الشوارع الرئيسة للمشعر بشكل عام، ومسجد نمرة ومباني المصالح والخدمات الحكومية في الحج، كما أبرزت مدى دقة تنظيم سير الحجيج في تلك الفترة.

ويعد مشعر منى من أكبر المشاعر مساحة في مكة المكرمة؛ إذ يبلغ طول منطقة المشعر المستغلة حوالي 3.2 كم، وتقدر مساحة منى الشرعية حوالي 7.82 كم2، والمستغلة فعلًا 4.8 كم2 فقط؛ أي ما يعادل 61% من المساحة الشرعية، و39% عبارة عن جبال وعرة ترتفع قممها حوالي 500م فوق مستوى سطح الوادي، وشهد مشعر منى مراحل تطور كبرى على مدى الخمس العقود الماضية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,598
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,604
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,622
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,710

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة