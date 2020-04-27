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الرئاسة المالية تنفي إصابة رئيس الدولة بكوفيد 19: صحته جيدة

يحضّر للمشاركة في سلسلة لقاءات دولية عبر الفيديو ابتداء من اليوم

نفت الرئاسة المالية ما يتداول منذ 48 ساعة على الأقل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إصابة رئيس الدولة "بكوفيد 19".
وأكدت الرئاسة المالية في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية، أن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا "بصحة جيدة، ويحضّر للمشاركة في سلسلة لقاءات دولية، عبر الفيديو عن بعد، ابتداء من اليوم الاثنين".

وكانت الحكومة المالية قد أعلنت قبل يومين أنها ستتقدم بشكوى أمام النيابة العامة ضد مجهول، زور بلاغاً باسم وزارة الصحة، ونشره، يتحدث فيه عن إصابة الرئيس ونجله، ورئيس الحكومة، وعدد من النواب بفيروس كورونا المستجد.

الرئاسة المالية فيروس كورونا الجديد

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الرئاسة المالية تنفي إصابة رئيس الدولة بكوفيد 19: صحته جيدة
سبق

نفت الرئاسة المالية ما يتداول منذ 48 ساعة على الأقل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إصابة رئيس الدولة "بكوفيد 19".
وأكدت الرئاسة المالية في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية، أن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا "بصحة جيدة، ويحضّر للمشاركة في سلسلة لقاءات دولية، عبر الفيديو عن بعد، ابتداء من اليوم الاثنين".

وكانت الحكومة المالية قد أعلنت قبل يومين أنها ستتقدم بشكوى أمام النيابة العامة ضد مجهول، زور بلاغاً باسم وزارة الصحة، ونشره، يتحدث فيه عن إصابة الرئيس ونجله، ورئيس الحكومة، وعدد من النواب بفيروس كورونا المستجد.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
07:28 PM

الرئاسة المالية تنفي إصابة رئيس الدولة بكوفيد 19: صحته جيدة

يحضّر للمشاركة في سلسلة لقاءات دولية عبر الفيديو ابتداء من اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفت الرئاسة المالية ما يتداول منذ 48 ساعة على الأقل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إصابة رئيس الدولة "بكوفيد 19".
وأكدت الرئاسة المالية في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية، أن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا "بصحة جيدة، ويحضّر للمشاركة في سلسلة لقاءات دولية، عبر الفيديو عن بعد، ابتداء من اليوم الاثنين".

وكانت الحكومة المالية قد أعلنت قبل يومين أنها ستتقدم بشكوى أمام النيابة العامة ضد مجهول، زور بلاغاً باسم وزارة الصحة، ونشره، يتحدث فيه عن إصابة الرئيس ونجله، ورئيس الحكومة، وعدد من النواب بفيروس كورونا المستجد.

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