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"المواصفات" توصي بشراء التوصيلات الكهربائية الحاصلة على علامة الجودة

في إطار الحرص على ضمان منع وقوع الكوارث والحوادث المأساوية

أوصت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بضرورة الحرص على شراء التوصيلات الكهربائية الحاصلة على علامة الجودة السعودية.

وقالت "المواصفات"، عبر حسابها في "تويتر"، إن هذا الحرص في الاختيار يهدف إلى منع وقوع الكوارث والحوادث المأساوية.

وتهيب المواصفات السعودية بجميع المصنعين والموردين، التقدم بطلب الحصول على علامة الجودة لمنتجات التوصيلات الكهربائية عبر الخدمات الإلكترونية في موقعها الرسمي (www.saso.gov.sa).

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" توصي بشراء التوصيلات الكهربائية الحاصلة على علامة الجودة
سبق

أوصت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بضرورة الحرص على شراء التوصيلات الكهربائية الحاصلة على علامة الجودة السعودية.

وقالت "المواصفات"، عبر حسابها في "تويتر"، إن هذا الحرص في الاختيار يهدف إلى منع وقوع الكوارث والحوادث المأساوية.

وتهيب المواصفات السعودية بجميع المصنعين والموردين، التقدم بطلب الحصول على علامة الجودة لمنتجات التوصيلات الكهربائية عبر الخدمات الإلكترونية في موقعها الرسمي (www.saso.gov.sa).

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
12:22 PM

"المواصفات" توصي بشراء التوصيلات الكهربائية الحاصلة على علامة الجودة

في إطار الحرص على ضمان منع وقوع الكوارث والحوادث المأساوية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
8
3,757

أوصت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بضرورة الحرص على شراء التوصيلات الكهربائية الحاصلة على علامة الجودة السعودية.

وقالت "المواصفات"، عبر حسابها في "تويتر"، إن هذا الحرص في الاختيار يهدف إلى منع وقوع الكوارث والحوادث المأساوية.

وتهيب المواصفات السعودية بجميع المصنعين والموردين، التقدم بطلب الحصول على علامة الجودة لمنتجات التوصيلات الكهربائية عبر الخدمات الإلكترونية في موقعها الرسمي (www.saso.gov.sa).

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