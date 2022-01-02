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البنك الأهلي يختتم حملة "سعادة أهالينا" التطوعية في 17 مدينة سعودية

في إطار مسؤوليته المجتمعية.. وشملت 18 مبادرة متنوعة

في إطار مسؤوليته المجتمعية واستمراراً لمساعيه في نشر السعادة وروح التطوع والترابط المجتمعي، اختتم البنك الأهلي السعودي حملة "سعادة أهالينا" التطوعية السنوية في نسختها الخامسة، والتي استهدفت 17 مدينة في 8 مناطق مختلفة حول المملكة العربية السعودية، شملت المنطقة الوسطى والغربية والشرقية والشمالية والجنوبية، عبر 18 مبادرة تطوعية متنوعة.

وأوضحت بسمة الجوهري نائب أول الرئيس، رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي، أن "الحملة هذا العام قدّمت حزمة من المبادرات في المرحلة الأولى منذ مطلع العام الجاري ومروراً بشهر رمضان المبارك وما تزامن معه من برامج ومبادرات خيرية تتناسب مع روحانية الشهر الفضيل، واستكمالاً للمرحلة الأولى نشهد الآن اختتام مُبادرات السعادة في مرحلتها الثانية التي تتناسب مع كل مدينة وكل فئة مُستهدفة بمشاركة مئات المتطوعين من كافة أنحاء المملكة، جنباً إلى جنب مع موظفي البنك الأهلي السعودي".

وأضافت: "نسعى في البنك من خلال المراحل الأولى والثانية في هذه الحملة إلى تقديم كل ما يفيد المجتمع، عبر إدخال السعادة على قلوب العديد من فئات المجتمع في الوقت الذي نحرص فيه كل عام على تطوير مخرجات هذه المبادرة لتكون أكثر نفعاً وأطيب أثراً على المجتمع وأبنائه".

وتابعت أن "حملة هذا العام نجحت في تقديم حزمة من المبادرات التي تناسب كل مدينة وكل فئة أو نشاط مستهدف، بمشاركة تطوعية من موظفي البنك الأهلي السعودي".

وأشارت "الجوهري" إلى مساهمة حملة "سعادة أهالينا" في طرح حلول بيئية ومجتمعية لتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي، حيث قام المتطوعون بتشجير بعض المواقع الرئيسية في شمال الرياض والخبر.

وشملت حملة "سعادة أهالينا" هذا العام 4 مدن في المنطقة الغربية هي: جدة ومكة والطائف، و3 مدن في المنطقة الوسطى هي: القصيم والرياض والخرج، وفي الجنوبية: الباحة ومحايل عسير وخميس مشيط، وفي الشرقية: الدمام والقطيف وسيهات والخبر، كما شملت أيضا مدينة حائل بالمنطقة الشمالية، بالإضافة إلى المدينة المنورة والعلا وينبع، حيث خصصت الحملة لكل مدينة المبادرات التي تناسبها.

الجدير بالذكر أن رحلة السعادة تعد من بين المبادرات التي تترجم مساعي البنك الأهلي السعودي إلى تعزيز تفاعله الإيجابي مع المجتمع المحلي، استجابة لالتزامه بمسؤوليته المجتمعية، وتجسيداً لجهوده في ترسيخ القيم النبيلة والإيجابية القائمة على مفاهيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي.

كما يقود فريق المتطوعين موظفي البنك الأهلي السعودي كافة المبادرات المجتمعية بالتعاون مع بعض الجهات والجمعيات الخيرية والأهلية، في حين يكرّس البنك طاقات موظفيه لتوسيع أثر القطاع غير الربحي وبناء قدراته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنك الأهلي يختتم حملة "سعادة أهالينا" التطوعية في 17 مدينة سعودية
سبق

في إطار مسؤوليته المجتمعية واستمراراً لمساعيه في نشر السعادة وروح التطوع والترابط المجتمعي، اختتم البنك الأهلي السعودي حملة "سعادة أهالينا" التطوعية السنوية في نسختها الخامسة، والتي استهدفت 17 مدينة في 8 مناطق مختلفة حول المملكة العربية السعودية، شملت المنطقة الوسطى والغربية والشرقية والشمالية والجنوبية، عبر 18 مبادرة تطوعية متنوعة.

وأوضحت بسمة الجوهري نائب أول الرئيس، رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي، أن "الحملة هذا العام قدّمت حزمة من المبادرات في المرحلة الأولى منذ مطلع العام الجاري ومروراً بشهر رمضان المبارك وما تزامن معه من برامج ومبادرات خيرية تتناسب مع روحانية الشهر الفضيل، واستكمالاً للمرحلة الأولى نشهد الآن اختتام مُبادرات السعادة في مرحلتها الثانية التي تتناسب مع كل مدينة وكل فئة مُستهدفة بمشاركة مئات المتطوعين من كافة أنحاء المملكة، جنباً إلى جنب مع موظفي البنك الأهلي السعودي".

وأضافت: "نسعى في البنك من خلال المراحل الأولى والثانية في هذه الحملة إلى تقديم كل ما يفيد المجتمع، عبر إدخال السعادة على قلوب العديد من فئات المجتمع في الوقت الذي نحرص فيه كل عام على تطوير مخرجات هذه المبادرة لتكون أكثر نفعاً وأطيب أثراً على المجتمع وأبنائه".

وتابعت أن "حملة هذا العام نجحت في تقديم حزمة من المبادرات التي تناسب كل مدينة وكل فئة أو نشاط مستهدف، بمشاركة تطوعية من موظفي البنك الأهلي السعودي".

وأشارت "الجوهري" إلى مساهمة حملة "سعادة أهالينا" في طرح حلول بيئية ومجتمعية لتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي، حيث قام المتطوعون بتشجير بعض المواقع الرئيسية في شمال الرياض والخبر.

وشملت حملة "سعادة أهالينا" هذا العام 4 مدن في المنطقة الغربية هي: جدة ومكة والطائف، و3 مدن في المنطقة الوسطى هي: القصيم والرياض والخرج، وفي الجنوبية: الباحة ومحايل عسير وخميس مشيط، وفي الشرقية: الدمام والقطيف وسيهات والخبر، كما شملت أيضا مدينة حائل بالمنطقة الشمالية، بالإضافة إلى المدينة المنورة والعلا وينبع، حيث خصصت الحملة لكل مدينة المبادرات التي تناسبها.

الجدير بالذكر أن رحلة السعادة تعد من بين المبادرات التي تترجم مساعي البنك الأهلي السعودي إلى تعزيز تفاعله الإيجابي مع المجتمع المحلي، استجابة لالتزامه بمسؤوليته المجتمعية، وتجسيداً لجهوده في ترسيخ القيم النبيلة والإيجابية القائمة على مفاهيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي.

كما يقود فريق المتطوعين موظفي البنك الأهلي السعودي كافة المبادرات المجتمعية بالتعاون مع بعض الجهات والجمعيات الخيرية والأهلية، في حين يكرّس البنك طاقات موظفيه لتوسيع أثر القطاع غير الربحي وبناء قدراته.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
07:16 PM

البنك الأهلي يختتم حملة "سعادة أهالينا" التطوعية في 17 مدينة سعودية

في إطار مسؤوليته المجتمعية.. وشملت 18 مبادرة متنوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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في إطار مسؤوليته المجتمعية واستمراراً لمساعيه في نشر السعادة وروح التطوع والترابط المجتمعي، اختتم البنك الأهلي السعودي حملة "سعادة أهالينا" التطوعية السنوية في نسختها الخامسة، والتي استهدفت 17 مدينة في 8 مناطق مختلفة حول المملكة العربية السعودية، شملت المنطقة الوسطى والغربية والشرقية والشمالية والجنوبية، عبر 18 مبادرة تطوعية متنوعة.

وأوضحت بسمة الجوهري نائب أول الرئيس، رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي، أن "الحملة هذا العام قدّمت حزمة من المبادرات في المرحلة الأولى منذ مطلع العام الجاري ومروراً بشهر رمضان المبارك وما تزامن معه من برامج ومبادرات خيرية تتناسب مع روحانية الشهر الفضيل، واستكمالاً للمرحلة الأولى نشهد الآن اختتام مُبادرات السعادة في مرحلتها الثانية التي تتناسب مع كل مدينة وكل فئة مُستهدفة بمشاركة مئات المتطوعين من كافة أنحاء المملكة، جنباً إلى جنب مع موظفي البنك الأهلي السعودي".

وأضافت: "نسعى في البنك من خلال المراحل الأولى والثانية في هذه الحملة إلى تقديم كل ما يفيد المجتمع، عبر إدخال السعادة على قلوب العديد من فئات المجتمع في الوقت الذي نحرص فيه كل عام على تطوير مخرجات هذه المبادرة لتكون أكثر نفعاً وأطيب أثراً على المجتمع وأبنائه".

وتابعت أن "حملة هذا العام نجحت في تقديم حزمة من المبادرات التي تناسب كل مدينة وكل فئة أو نشاط مستهدف، بمشاركة تطوعية من موظفي البنك الأهلي السعودي".

وأشارت "الجوهري" إلى مساهمة حملة "سعادة أهالينا" في طرح حلول بيئية ومجتمعية لتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي، حيث قام المتطوعون بتشجير بعض المواقع الرئيسية في شمال الرياض والخبر.

وشملت حملة "سعادة أهالينا" هذا العام 4 مدن في المنطقة الغربية هي: جدة ومكة والطائف، و3 مدن في المنطقة الوسطى هي: القصيم والرياض والخرج، وفي الجنوبية: الباحة ومحايل عسير وخميس مشيط، وفي الشرقية: الدمام والقطيف وسيهات والخبر، كما شملت أيضا مدينة حائل بالمنطقة الشمالية، بالإضافة إلى المدينة المنورة والعلا وينبع، حيث خصصت الحملة لكل مدينة المبادرات التي تناسبها.

الجدير بالذكر أن رحلة السعادة تعد من بين المبادرات التي تترجم مساعي البنك الأهلي السعودي إلى تعزيز تفاعله الإيجابي مع المجتمع المحلي، استجابة لالتزامه بمسؤوليته المجتمعية، وتجسيداً لجهوده في ترسيخ القيم النبيلة والإيجابية القائمة على مفاهيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي.

كما يقود فريق المتطوعين موظفي البنك الأهلي السعودي كافة المبادرات المجتمعية بالتعاون مع بعض الجهات والجمعيات الخيرية والأهلية، في حين يكرّس البنك طاقات موظفيه لتوسيع أثر القطاع غير الربحي وبناء قدراته.

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