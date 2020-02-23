النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة": لا خطورة من استلام الطرود البريدية من الصين

أكدت "الصحة" أنه من المستبعد انتقال فيروس كورونا الجديد عبر البضائع، وطمأنت الجميع بعدم وجود خطورة في التعامل مع الشحنات والطرود البريدية الواردة من الصين وغيرها من الدول التي يسري فيها المرض.

وفيما يتعلق بالوقاية من هذا المرض فقد أوضحت الصحة أنه شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال، تجنب مخالطة الأشخاص الذين لديهم أعراض تنفسية، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.

‏وأهابت الوزارة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الطرود البريدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": لا خطورة من استلام الطرود البريدية من الصين
سبق

أكدت "الصحة" أنه من المستبعد انتقال فيروس كورونا الجديد عبر البضائع، وطمأنت الجميع بعدم وجود خطورة في التعامل مع الشحنات والطرود البريدية الواردة من الصين وغيرها من الدول التي يسري فيها المرض.

وفيما يتعلق بالوقاية من هذا المرض فقد أوضحت الصحة أنه شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال، تجنب مخالطة الأشخاص الذين لديهم أعراض تنفسية، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.

‏وأهابت الوزارة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
06:43 PM
اخر تعديل
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
08:00 PM

"الصحة": لا خطورة من استلام الطرود البريدية من الصين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
987

أكدت "الصحة" أنه من المستبعد انتقال فيروس كورونا الجديد عبر البضائع، وطمأنت الجميع بعدم وجود خطورة في التعامل مع الشحنات والطرود البريدية الواردة من الصين وغيرها من الدول التي يسري فيها المرض.

وفيما يتعلق بالوقاية من هذا المرض فقد أوضحت الصحة أنه شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال، تجنب مخالطة الأشخاص الذين لديهم أعراض تنفسية، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.

‏وأهابت الوزارة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,767
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,061
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,548
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,880

المقالات

شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة