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"السعودية للكهرباء" تنفي زيادة أسعار الخدمة

عقب تداول الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نفت الشركة السعودية للكهرباء اليوم ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توجهها لزيادة أسعار الخدمة.

وبينت الشركة من خلال صفحة العناية بالمشتركين في ردّ على التساؤلات حول المنشور الذي تم تداوله بخصوص زيادة الأسعار بقولها: "غير صحيح ما يتم تداوله عن وجود زيادة في التعرفة وأسعار الخدمة".
وكانت وزارة الطاقة والصناعة قد شددت في وقت سابق على ضرورة توخي الحذر قبل نشر أو تداول مثل تلك المعلومات المغلوطة عن ارتفاع تسعيرة الكهرباء، وأن على الجميع التأكد من صحة ومصداقية الأخبار من مصادرها الموثوقة واعتماد المصدر الرسمي لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء" تنفي زيادة أسعار الخدمة
سبق

نفت الشركة السعودية للكهرباء اليوم ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توجهها لزيادة أسعار الخدمة.

وبينت الشركة من خلال صفحة العناية بالمشتركين في ردّ على التساؤلات حول المنشور الذي تم تداوله بخصوص زيادة الأسعار بقولها: "غير صحيح ما يتم تداوله عن وجود زيادة في التعرفة وأسعار الخدمة".
وكانت وزارة الطاقة والصناعة قد شددت في وقت سابق على ضرورة توخي الحذر قبل نشر أو تداول مثل تلك المعلومات المغلوطة عن ارتفاع تسعيرة الكهرباء، وأن على الجميع التأكد من صحة ومصداقية الأخبار من مصادرها الموثوقة واعتماد المصدر الرسمي لها.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
11:58 AM

"السعودية للكهرباء" تنفي زيادة أسعار الخدمة

عقب تداول الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
6
2,510

نفت الشركة السعودية للكهرباء اليوم ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توجهها لزيادة أسعار الخدمة.

وبينت الشركة من خلال صفحة العناية بالمشتركين في ردّ على التساؤلات حول المنشور الذي تم تداوله بخصوص زيادة الأسعار بقولها: "غير صحيح ما يتم تداوله عن وجود زيادة في التعرفة وأسعار الخدمة".
وكانت وزارة الطاقة والصناعة قد شددت في وقت سابق على ضرورة توخي الحذر قبل نشر أو تداول مثل تلك المعلومات المغلوطة عن ارتفاع تسعيرة الكهرباء، وأن على الجميع التأكد من صحة ومصداقية الأخبار من مصادرها الموثوقة واعتماد المصدر الرسمي لها.

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