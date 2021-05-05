"عبدالإله" يحتفل بتخرجه برتبة "ملازم" بكلية الملك فهد الأمنية

احتفل الملازم عبدالإله بن سعد القرني بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية برتبة "ملازم".
وبهذه المناسبة تلقّى "عبدالإله" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الأهل والأصدقاء، داعياً الله أن يكون هذا التخرج خير بداية وعون له لخدمة الدين والمليك والوطن.
احتفل الملازم عبدالإله بن سعد القرني بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية برتبة "ملازم".
وبهذه المناسبة تلقّى "عبدالإله" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الأهل والأصدقاء، داعياً الله أن يكون هذا التخرج خير بداية وعون له لخدمة الدين والمليك والوطن.
احتفل الملازم عبدالإله بن سعد القرني بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية برتبة "ملازم".
وبهذه المناسبة تلقّى "عبدالإله" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الأهل والأصدقاء، داعياً الله أن يكون هذا التخرج خير بداية وعون له لخدمة الدين والمليك والوطن.
احتفل الملازم عبدالإله بن سعد القرني بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية برتبة "ملازم".
وبهذه المناسبة تلقّى "عبدالإله" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الأهل والأصدقاء، داعياً الله أن يكون هذا التخرج خير بداية وعون له لخدمة الدين والمليك والوطن.