"هلال الباحة" يشارك في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات
بفرقتين إسعافيتين لكل يوم وجرى خلالها مباشرة بعض الحالات الطارئة
شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات الخامسة والسادسة (أندية ومراكز تدريب) التي اختتمت اليوم.
وصرح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأن فرع الهيئة بالمنطقة شارك بعدد فرقتين إسعافيتين لكل يوم تمت خلالها مباشرة بعض الحالات الإسعافية الطارئة وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لها بقيادة مدير القيادة الميدانية عبدالله غرامه الغامدي.
وأضاف الزهراني، أن المشاركة كانت من 7 - 12 / 2020/8م والمقامة على طريق العقيق القديم بعد الكلية التقنية حتى جامعة الباحة وطريق العقيق بلجرشي ابتداء من جسر الجامعة حتى صخوان.
وفي نهاية الفعالية تم تكريم الجهات الحكومية المشاركة من ضمنها فرع الهيئة بالمنطقة نظير الجهود المبذولة خلال تلك الفترة.
"هلال الباحة" يشارك في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-08-12
شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات الخامسة والسادسة (أندية ومراكز تدريب) التي اختتمت اليوم.
وصرح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأن فرع الهيئة بالمنطقة شارك بعدد فرقتين إسعافيتين لكل يوم تمت خلالها مباشرة بعض الحالات الإسعافية الطارئة وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لها بقيادة مدير القيادة الميدانية عبدالله غرامه الغامدي.
وأضاف الزهراني، أن المشاركة كانت من 7 - 12 / 2020/8م والمقامة على طريق العقيق القديم بعد الكلية التقنية حتى جامعة الباحة وطريق العقيق بلجرشي ابتداء من جسر الجامعة حتى صخوان.
وفي نهاية الفعالية تم تكريم الجهات الحكومية المشاركة من ضمنها فرع الهيئة بالمنطقة نظير الجهود المبذولة خلال تلك الفترة.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
01:26 PM
"هلال الباحة" يشارك في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات
بفرقتين إسعافيتين لكل يوم وجرى خلالها مباشرة بعض الحالات الطارئة
شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات الخامسة والسادسة (أندية ومراكز تدريب) التي اختتمت اليوم.
وصرح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأن فرع الهيئة بالمنطقة شارك بعدد فرقتين إسعافيتين لكل يوم تمت خلالها مباشرة بعض الحالات الإسعافية الطارئة وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لها بقيادة مدير القيادة الميدانية عبدالله غرامه الغامدي.
وأضاف الزهراني، أن المشاركة كانت من 7 - 12 / 2020/8م والمقامة على طريق العقيق القديم بعد الكلية التقنية حتى جامعة الباحة وطريق العقيق بلجرشي ابتداء من جسر الجامعة حتى صخوان.
وفي نهاية الفعالية تم تكريم الجهات الحكومية المشاركة من ضمنها فرع الهيئة بالمنطقة نظير الجهود المبذولة خلال تلك الفترة.