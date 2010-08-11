نقل محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني، صباح اليوم، تهاني وتبريكات أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز، للمرضى المنومين ومنسوبي مستشفى أبو عريش العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وكان في استقبال المحافظ أثناء وصوله: مدير المستشفى عمر بن طه الصافي، ورؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية. بعد ذلك توجه الشمراني برفقة الصافي والفريق الطبي لأقسام تنويم الأطفال والرجال والعناية المركزة، والتقى بالمرضى وقدم لهم باقات من الورود والهدايا لمشاركتهم فرحة العيد. واستمع "الشمراني" لشرح مفصل عن حالتهم الصحية من قبل الصافي والفريق الطبي، الذين رافقوه خلال معايدته لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل. كما حث الشمراني جميع منسوبي المستشفى على بذل وتقديم المزيد من الجهود من الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين بدءًا من استقبالهم حتى مغادرتهم. فيما ثمن المرضى ومنسوبو المستشفى، هذه اللمسة غير المستغربة من قبل سمو أمير المنطقة، ونائبه، والمحافظ الشمراني، والتي ساهمت في التخفيف عن آلامهم، وكذلك دفع العاملين للارتقاء بالخدمات الصحية التي تحقق تطلعاتهم.

"الشمراني" يعايد مرضى مستشفى أبو عريش بالورود والهدايا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-11 نقل محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني، صباح اليوم، تهاني وتبريكات أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز، للمرضى المنومين ومنسوبي مستشفى أبو عريش العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وكان في استقبال المحافظ أثناء وصوله: مدير المستشفى عمر بن طه الصافي، ورؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية. بعد ذلك توجه الشمراني برفقة الصافي والفريق الطبي لأقسام تنويم الأطفال والرجال والعناية المركزة، والتقى بالمرضى وقدم لهم باقات من الورود والهدايا لمشاركتهم فرحة العيد.



واستمع "الشمراني" لشرح مفصل عن حالتهم الصحية من قبل الصافي والفريق الطبي، الذين رافقوه خلال معايدته لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل. كما حث الشمراني جميع منسوبي المستشفى على بذل وتقديم المزيد من الجهود من الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين بدءًا من استقبالهم حتى مغادرتهم.



فيما ثمن المرضى ومنسوبو المستشفى، هذه اللمسة غير المستغربة من قبل سمو أمير المنطقة، ونائبه، والمحافظ الشمراني، والتي ساهمت في التخفيف عن آلامهم، وكذلك دفع العاملين للارتقاء بالخدمات الصحية التي تحقق تطلعاتهم.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 07:07 PM

"الشمراني" يعايد مرضى مستشفى أبو عريش بالورود والهدايا استمع لشرح مفصل عن حالتهم الصحية من قبل الفريق الطبي





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نقل محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني، صباح اليوم، تهاني وتبريكات أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز، للمرضى المنومين ومنسوبي مستشفى أبو عريش العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وكان في استقبال المحافظ أثناء وصوله: مدير المستشفى عمر بن طه الصافي، ورؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية. بعد ذلك توجه الشمراني برفقة الصافي والفريق الطبي لأقسام تنويم الأطفال والرجال والعناية المركزة، والتقى بالمرضى وقدم لهم باقات من الورود والهدايا لمشاركتهم فرحة العيد.



واستمع "الشمراني" لشرح مفصل عن حالتهم الصحية من قبل الصافي والفريق الطبي، الذين رافقوه خلال معايدته لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل. كما حث الشمراني جميع منسوبي المستشفى على بذل وتقديم المزيد من الجهود من الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين بدءًا من استقبالهم حتى مغادرتهم.



فيما ثمن المرضى ومنسوبو المستشفى، هذه اللمسة غير المستغربة من قبل سمو أمير المنطقة، ونائبه، والمحافظ الشمراني، والتي ساهمت في التخفيف عن آلامهم، وكذلك دفع العاملين للارتقاء بالخدمات الصحية التي تحقق تطلعاتهم.