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المخابرات العراقية تطيح بـ7 قادة خطرين في "داعش"

قبضت عليهم خلال عملية نوعية شمال البلاد

قبضت المخابرات العراقية على سبعة عناصر خطرين من تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية شمال البلاد، بحسب ما ذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية، اليوم (الأحد).

وبينت الخلية أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، قبضت خلال عملية استخبارية نوعية على سبعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب لوجود معلومات مؤشرة بحقهم من العناصر القيادية الخطرة في عصابات "داعش" الإرهابية.

وأوضحت أن الإرهابيين اعترفوا بأنهم عملوا مع هذه العصابات الإجرامية تحت مسميات حركية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

الرئيسية/ أخبار العالم

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المخابرات العراقية تطيح بـ7 قادة خطرين في "داعش"
سبق

قبضت المخابرات العراقية على سبعة عناصر خطرين من تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية شمال البلاد، بحسب ما ذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية، اليوم (الأحد).

وبينت الخلية أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، قبضت خلال عملية استخبارية نوعية على سبعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب لوجود معلومات مؤشرة بحقهم من العناصر القيادية الخطرة في عصابات "داعش" الإرهابية.

وأوضحت أن الإرهابيين اعترفوا بأنهم عملوا مع هذه العصابات الإجرامية تحت مسميات حركية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
03:08 PM

المخابرات العراقية تطيح بـ7 قادة خطرين في "داعش"

قبضت عليهم خلال عملية نوعية شمال البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبضت المخابرات العراقية على سبعة عناصر خطرين من تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية شمال البلاد، بحسب ما ذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية، اليوم (الأحد).

وبينت الخلية أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، قبضت خلال عملية استخبارية نوعية على سبعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب لوجود معلومات مؤشرة بحقهم من العناصر القيادية الخطرة في عصابات "داعش" الإرهابية.

وأوضحت أن الإرهابيين اعترفوا بأنهم عملوا مع هذه العصابات الإجرامية تحت مسميات حركية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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