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الهلال يستعيد ذكريات "رباعية الفتح" والدوري الـ15 في تاريخه

استعاد نادي الهلال ذكريات تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

واستغلّ الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، توقف المنافسات الرياضية قسريًّا بسبب فيروس كورونا.

وبث الحساب ملخصًا للمباراة التي حقق من خلالها الفريق اللقب الأول على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب".
وجمعت المباراة التي كانت ضمن الجولة الأخيرة من الدوري، فريقَي الهلال والفتح، وكسب الفريق الأزرق المواجهة بنتيجة 4-1.

وسجّل أهداف الأزرق: عمر خربين "هاتريك"، وأشرف بن شرقي، فيما سجل للفتح جواو بيدرو.

الدوري السعودي للمحترفين الهلال الفتح

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يستعيد ذكريات "رباعية الفتح" والدوري الـ15 في تاريخه
سبق

استعاد نادي الهلال ذكريات تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

واستغلّ الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، توقف المنافسات الرياضية قسريًّا بسبب فيروس كورونا.

وبث الحساب ملخصًا للمباراة التي حقق من خلالها الفريق اللقب الأول على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب".
وجمعت المباراة التي كانت ضمن الجولة الأخيرة من الدوري، فريقَي الهلال والفتح، وكسب الفريق الأزرق المواجهة بنتيجة 4-1.

وسجّل أهداف الأزرق: عمر خربين "هاتريك"، وأشرف بن شرقي، فيما سجل للفتح جواو بيدرو.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:01 PM

الهلال يستعيد ذكريات "رباعية الفتح" والدوري الـ15 في تاريخه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعاد نادي الهلال ذكريات تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

واستغلّ الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، توقف المنافسات الرياضية قسريًّا بسبب فيروس كورونا.

وبث الحساب ملخصًا للمباراة التي حقق من خلالها الفريق اللقب الأول على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب".
وجمعت المباراة التي كانت ضمن الجولة الأخيرة من الدوري، فريقَي الهلال والفتح، وكسب الفريق الأزرق المواجهة بنتيجة 4-1.

وسجّل أهداف الأزرق: عمر خربين "هاتريك"، وأشرف بن شرقي، فيما سجل للفتح جواو بيدرو.

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