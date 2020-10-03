النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تُقام على ميدان الملك فهد.. فتح باب التسجيل في "سباق النعيرية للهجن"

أعلن الاتحاد السعودي للهجن فتح باب التسجيل في سباق النعيرية للهجن، الذي سيقام على ميدان الملك فهد بالنعيرية ابتداء من يوم غد الأحد 4-10-2020 حتى يوم الأحد 18-10-2020، وذلك عبر موقع الاتحاد من خلال الرابط الآتي: https://scrf.sa/news-1/14 .

وأشار الاتحاد السعودي إلى أن منافسات سباق النعيرية للهجن ستنطلق يوم الخميس 22-10-2020، وتستمر لمدة 6 أيام بعدد 114 شوطًا، تضمنت 20 شوطًا للرموز، و26 شوطًا مفتوحًا، و66 شوطًا عامًّا، وشوطين للماراثون.

ونبه الاتحاد جميع الملاك الراغبين بالمشاركة في سباق النعيرية للهجن بضرورة تركيب شريحة إلكترونية تابعة للاتحاد السعودي للهجن في المطايا المشاركة بالسباق حتى لا يتم استبعادها.

سباق الهجن النعيرية الاتحاد السعودي للهجن

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تُقام على ميدان الملك فهد.. فتح باب التسجيل في "سباق النعيرية للهجن"
سبق

أعلن الاتحاد السعودي للهجن فتح باب التسجيل في سباق النعيرية للهجن، الذي سيقام على ميدان الملك فهد بالنعيرية ابتداء من يوم غد الأحد 4-10-2020 حتى يوم الأحد 18-10-2020، وذلك عبر موقع الاتحاد من خلال الرابط الآتي: https://scrf.sa/news-1/14 .

وأشار الاتحاد السعودي إلى أن منافسات سباق النعيرية للهجن ستنطلق يوم الخميس 22-10-2020، وتستمر لمدة 6 أيام بعدد 114 شوطًا، تضمنت 20 شوطًا للرموز، و26 شوطًا مفتوحًا، و66 شوطًا عامًّا، وشوطين للماراثون.

ونبه الاتحاد جميع الملاك الراغبين بالمشاركة في سباق النعيرية للهجن بضرورة تركيب شريحة إلكترونية تابعة للاتحاد السعودي للهجن في المطايا المشاركة بالسباق حتى لا يتم استبعادها.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
08:24 PM

تُقام على ميدان الملك فهد.. فتح باب التسجيل في "سباق النعيرية للهجن"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
142

أعلن الاتحاد السعودي للهجن فتح باب التسجيل في سباق النعيرية للهجن، الذي سيقام على ميدان الملك فهد بالنعيرية ابتداء من يوم غد الأحد 4-10-2020 حتى يوم الأحد 18-10-2020، وذلك عبر موقع الاتحاد من خلال الرابط الآتي: https://scrf.sa/news-1/14 .

وأشار الاتحاد السعودي إلى أن منافسات سباق النعيرية للهجن ستنطلق يوم الخميس 22-10-2020، وتستمر لمدة 6 أيام بعدد 114 شوطًا، تضمنت 20 شوطًا للرموز، و26 شوطًا مفتوحًا، و66 شوطًا عامًّا، وشوطين للماراثون.

ونبه الاتحاد جميع الملاك الراغبين بالمشاركة في سباق النعيرية للهجن بضرورة تركيب شريحة إلكترونية تابعة للاتحاد السعودي للهجن في المطايا المشاركة بالسباق حتى لا يتم استبعادها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,569
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,243
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,367
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,059

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة