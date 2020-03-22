النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

#كلنا_مسؤول.. مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين ومشاهير.. وهذه رسالتهم

الفترة الأكثر خطورة.. إما انتشار أو انحسار

ابقَ في منزلك ولا تعرّض حياتك وحياة أحبائك للخطر.. تلك كانت الرسالة الأسمى للحملة التي شارك فيها جمع غفير من المسؤولين والمواطنين؛ بهدف التوعية بمخاطر البقاء خارج المنزل لغير الضرورة، ومخالطة الآخرين؛ مما يسبب احتمالية انتقال الفيروس وانتشاره على مدى أوسع وتوطنه لا قدر الله.

ويرى الكثيرون أن الأسبوع الثالث من عمر ظهور الفيروس هو المرحلة الأخطر، وهي الفيصل في مسألة انتشاره أو انحساره؛ وهو ما دفع الحكومة السعودية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية الوقائية؛ خشية انتشار الفيروس وتوطنه؛ وهو ما دفع أيضًا إلى التوجيه بضرورة البقاء في المنزل خلال تلك الفترة الحرجة من عمر الوطن والعالم بأسره؛ لإيقاف الفيروس، والقضاء عليه في مهده.

مشاركة واسعة من كل الفئات

وشهد الوسم مشاركة واسعة من كل فئات المجتمع بمسؤوليه ومشاهيره ومغرّديه في تلاحم وطني تُضرب به الأمثال؛ فشارك عدد كبير من الوزراء والسفراء في الحملة، ومنهم ماجد القصيبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، وكذلك خالد الفالح وزير الاستثمار، والدكتور عبداللطيف الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، وتوفيق الربيعة وزير الصحة، ومحمد آل جابر سفير المملكة لدى اليمن، ومدير مكتب سمو ولي العهد بدر العساكر، تغريدات حول ضرورة البقاء في المنزل لتجاوز الأزمة، كما شاركت حسابات الوزارات المختلفة عبارات توعوية مفادها: "البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى بإذن الله لمواجهة فيروس كورونا"؛ وذلك لحثّ المواطنين والمقيمين على الاستجابة للتوجيهات، وإشعارهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل وطنهم ومجتمعهم.

وغرّد حساب مجلس الشورى، قائلًا: "البقاء في المنزل واجب شرعي ووطني.. راجين للجميع الصحة والسلامة".

وغرد أيضًا حساب لقوات الأمن الخاصة لأمن الطرق، حاثًّا على اتباع التوجيهات، قائلًا: "اتباع التعليمات بالبقاء في منزلك وعدم الخروج إلا للضرورة تُساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحتك وصحة المجتمع".

لا تُعرّض حياتك للخطر

وشارك مغردون آخرون ومشاهير، نصائحهم ومناشداتهم للمواطنين بعدم مغادرة منازلهم في تلك الفترة الحرجة؛ فكتب أحدهم: "إذا ما تخاف على نفسك.. خاف على أهلك".

وحث الأمير دكتور خالد آل سعود المواطنين على الالتزام؛ خشية تعريض الحياة للخطر، بقوله: "من لم يلزم بيته لأسبوعين أو ثلاثة فربما يكون الثمن (عمره كله)، وأنت وحدك المسؤول".

وكتب سالم الدوسري لاعب الهلال: "كل شيء يتأجل لسلامة شعبنا ووطنا إن شاء الله، راح نتجاوز هالأزمة زي ما تجاوزنا غيرها من الأزمات".

وكتب علي الجالوق مدير التعليم بالمخواة: "بوعيك الصحي وحسك الوطني وإيثارك السلامة، اختر طريقة الوقاية الأسلم لك ولأسرتك ومجتمعك ووطنك؛ فالبقاء مع الأسرة حياة بإذن الله وفي الخروج من المنزل مجازفة ثمنها الحياة".

كما ذكر إبراهيم الدعيلح: "كل منا يهمه أمر وطننا الغالي.. وكل منا مسؤول في الحفاظ على سلامة مجتمعنا.. قيادتنا الرشيدة أوْلَت جُل اهتمامها للوطن والمواطن والمقيم.. ولنكن سفراء لسلامة مملكة الخير.. حفظ الله البلاد والعباد".

وعبّر المغرد مشعل الخالدي عن ثقته في الشعب السعودي ومدى وعيه، فكتب: "أراهن على الشعب السعودي بمختلف فئاته العمرية وتنوعه الثقافي بتحمله المسؤولية والانضباط والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والحكومة. لا تسمحوا لقلة من السفهاء والمستهترين بإفساد خطط احتواء الوباء والقضاء عليه. انبذوا المستهترين".

فيروس كورونا الجديد كلنا مسؤول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
#كلنا_مسؤول.. مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين ومشاهير.. وهذه رسالتهم
سبق

ابقَ في منزلك ولا تعرّض حياتك وحياة أحبائك للخطر.. تلك كانت الرسالة الأسمى للحملة التي شارك فيها جمع غفير من المسؤولين والمواطنين؛ بهدف التوعية بمخاطر البقاء خارج المنزل لغير الضرورة، ومخالطة الآخرين؛ مما يسبب احتمالية انتقال الفيروس وانتشاره على مدى أوسع وتوطنه لا قدر الله.

ويرى الكثيرون أن الأسبوع الثالث من عمر ظهور الفيروس هو المرحلة الأخطر، وهي الفيصل في مسألة انتشاره أو انحساره؛ وهو ما دفع الحكومة السعودية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية الوقائية؛ خشية انتشار الفيروس وتوطنه؛ وهو ما دفع أيضًا إلى التوجيه بضرورة البقاء في المنزل خلال تلك الفترة الحرجة من عمر الوطن والعالم بأسره؛ لإيقاف الفيروس، والقضاء عليه في مهده.

مشاركة واسعة من كل الفئات

وشهد الوسم مشاركة واسعة من كل فئات المجتمع بمسؤوليه ومشاهيره ومغرّديه في تلاحم وطني تُضرب به الأمثال؛ فشارك عدد كبير من الوزراء والسفراء في الحملة، ومنهم ماجد القصيبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، وكذلك خالد الفالح وزير الاستثمار، والدكتور عبداللطيف الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، وتوفيق الربيعة وزير الصحة، ومحمد آل جابر سفير المملكة لدى اليمن، ومدير مكتب سمو ولي العهد بدر العساكر، تغريدات حول ضرورة البقاء في المنزل لتجاوز الأزمة، كما شاركت حسابات الوزارات المختلفة عبارات توعوية مفادها: "البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى بإذن الله لمواجهة فيروس كورونا"؛ وذلك لحثّ المواطنين والمقيمين على الاستجابة للتوجيهات، وإشعارهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل وطنهم ومجتمعهم.

وغرّد حساب مجلس الشورى، قائلًا: "البقاء في المنزل واجب شرعي ووطني.. راجين للجميع الصحة والسلامة".

وغرد أيضًا حساب لقوات الأمن الخاصة لأمن الطرق، حاثًّا على اتباع التوجيهات، قائلًا: "اتباع التعليمات بالبقاء في منزلك وعدم الخروج إلا للضرورة تُساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحتك وصحة المجتمع".

لا تُعرّض حياتك للخطر

وشارك مغردون آخرون ومشاهير، نصائحهم ومناشداتهم للمواطنين بعدم مغادرة منازلهم في تلك الفترة الحرجة؛ فكتب أحدهم: "إذا ما تخاف على نفسك.. خاف على أهلك".

وحث الأمير دكتور خالد آل سعود المواطنين على الالتزام؛ خشية تعريض الحياة للخطر، بقوله: "من لم يلزم بيته لأسبوعين أو ثلاثة فربما يكون الثمن (عمره كله)، وأنت وحدك المسؤول".

وكتب سالم الدوسري لاعب الهلال: "كل شيء يتأجل لسلامة شعبنا ووطنا إن شاء الله، راح نتجاوز هالأزمة زي ما تجاوزنا غيرها من الأزمات".

وكتب علي الجالوق مدير التعليم بالمخواة: "بوعيك الصحي وحسك الوطني وإيثارك السلامة، اختر طريقة الوقاية الأسلم لك ولأسرتك ومجتمعك ووطنك؛ فالبقاء مع الأسرة حياة بإذن الله وفي الخروج من المنزل مجازفة ثمنها الحياة".

كما ذكر إبراهيم الدعيلح: "كل منا يهمه أمر وطننا الغالي.. وكل منا مسؤول في الحفاظ على سلامة مجتمعنا.. قيادتنا الرشيدة أوْلَت جُل اهتمامها للوطن والمواطن والمقيم.. ولنكن سفراء لسلامة مملكة الخير.. حفظ الله البلاد والعباد".

وعبّر المغرد مشعل الخالدي عن ثقته في الشعب السعودي ومدى وعيه، فكتب: "أراهن على الشعب السعودي بمختلف فئاته العمرية وتنوعه الثقافي بتحمله المسؤولية والانضباط والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والحكومة. لا تسمحوا لقلة من السفهاء والمستهترين بإفساد خطط احتواء الوباء والقضاء عليه. انبذوا المستهترين".

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
08:30 AM

#كلنا_مسؤول.. مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين ومشاهير.. وهذه رسالتهم

الفترة الأكثر خطورة.. إما انتشار أو انحسار

A A A
ياسر نجدي - الرياض
1
1,793

ابقَ في منزلك ولا تعرّض حياتك وحياة أحبائك للخطر.. تلك كانت الرسالة الأسمى للحملة التي شارك فيها جمع غفير من المسؤولين والمواطنين؛ بهدف التوعية بمخاطر البقاء خارج المنزل لغير الضرورة، ومخالطة الآخرين؛ مما يسبب احتمالية انتقال الفيروس وانتشاره على مدى أوسع وتوطنه لا قدر الله.

ويرى الكثيرون أن الأسبوع الثالث من عمر ظهور الفيروس هو المرحلة الأخطر، وهي الفيصل في مسألة انتشاره أو انحساره؛ وهو ما دفع الحكومة السعودية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية الوقائية؛ خشية انتشار الفيروس وتوطنه؛ وهو ما دفع أيضًا إلى التوجيه بضرورة البقاء في المنزل خلال تلك الفترة الحرجة من عمر الوطن والعالم بأسره؛ لإيقاف الفيروس، والقضاء عليه في مهده.

مشاركة واسعة من كل الفئات

وشهد الوسم مشاركة واسعة من كل فئات المجتمع بمسؤوليه ومشاهيره ومغرّديه في تلاحم وطني تُضرب به الأمثال؛ فشارك عدد كبير من الوزراء والسفراء في الحملة، ومنهم ماجد القصيبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، وكذلك خالد الفالح وزير الاستثمار، والدكتور عبداللطيف الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، وتوفيق الربيعة وزير الصحة، ومحمد آل جابر سفير المملكة لدى اليمن، ومدير مكتب سمو ولي العهد بدر العساكر، تغريدات حول ضرورة البقاء في المنزل لتجاوز الأزمة، كما شاركت حسابات الوزارات المختلفة عبارات توعوية مفادها: "البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى بإذن الله لمواجهة فيروس كورونا"؛ وذلك لحثّ المواطنين والمقيمين على الاستجابة للتوجيهات، وإشعارهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل وطنهم ومجتمعهم.

وغرّد حساب مجلس الشورى، قائلًا: "البقاء في المنزل واجب شرعي ووطني.. راجين للجميع الصحة والسلامة".

وغرد أيضًا حساب لقوات الأمن الخاصة لأمن الطرق، حاثًّا على اتباع التوجيهات، قائلًا: "اتباع التعليمات بالبقاء في منزلك وعدم الخروج إلا للضرورة تُساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحتك وصحة المجتمع".

لا تُعرّض حياتك للخطر

وشارك مغردون آخرون ومشاهير، نصائحهم ومناشداتهم للمواطنين بعدم مغادرة منازلهم في تلك الفترة الحرجة؛ فكتب أحدهم: "إذا ما تخاف على نفسك.. خاف على أهلك".

وحث الأمير دكتور خالد آل سعود المواطنين على الالتزام؛ خشية تعريض الحياة للخطر، بقوله: "من لم يلزم بيته لأسبوعين أو ثلاثة فربما يكون الثمن (عمره كله)، وأنت وحدك المسؤول".

وكتب سالم الدوسري لاعب الهلال: "كل شيء يتأجل لسلامة شعبنا ووطنا إن شاء الله، راح نتجاوز هالأزمة زي ما تجاوزنا غيرها من الأزمات".

وكتب علي الجالوق مدير التعليم بالمخواة: "بوعيك الصحي وحسك الوطني وإيثارك السلامة، اختر طريقة الوقاية الأسلم لك ولأسرتك ومجتمعك ووطنك؛ فالبقاء مع الأسرة حياة بإذن الله وفي الخروج من المنزل مجازفة ثمنها الحياة".

كما ذكر إبراهيم الدعيلح: "كل منا يهمه أمر وطننا الغالي.. وكل منا مسؤول في الحفاظ على سلامة مجتمعنا.. قيادتنا الرشيدة أوْلَت جُل اهتمامها للوطن والمواطن والمقيم.. ولنكن سفراء لسلامة مملكة الخير.. حفظ الله البلاد والعباد".

وعبّر المغرد مشعل الخالدي عن ثقته في الشعب السعودي ومدى وعيه، فكتب: "أراهن على الشعب السعودي بمختلف فئاته العمرية وتنوعه الثقافي بتحمله المسؤولية والانضباط والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والحكومة. لا تسمحوا لقلة من السفهاء والمستهترين بإفساد خطط احتواء الوباء والقضاء عليه. انبذوا المستهترين".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,497
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,063
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,932
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,391

المقالات

السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة