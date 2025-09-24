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غرفة الرياض تحتفل باليوم الوطني الـ89

بحضور رئيس مجلس الإدارة وعدد من الأعضاء

نظمت غرفة الرياض حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بحضور رئيس مجلس الإدارة عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعدد من أعضاء المجلس وأمانة الغرفة وموظفيها وموظفاتها.

وتضمّن الحفل عدداً من الفقرات الفنية المتنوعة مثل القصائد الوطنية التي ألقاها الراوي محمد الشرهان وبعض القصص والمواقف التاريخية حول توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز.

واشتمل الحفل على عزف منفرد بآلة الكمان لعدد من المقطوعات الموسيقية لأغاني وطنية شهيرة، إلى جانب العرضة السعودية التي شارك فيها أغلب الحضور.

وقال "العجلان": اليوم الوطني يحل هذا العام والمملكة تشهد تحولات عظيمة تأتي في إطار انطلاقة متجددة لنهضة تنموية شاملة تستلهم رؤاها من "رؤية 2030" بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: هذا العهد الزاهر يشهد تأسيس مرحلة تاريخية من مسيرة بلادنا الغالية.

وفي ختام الحفل، كرّم رئيس الغرفة رعاة الحفل إلى جانب تكريم منسوبي الغرفة المشاركين في تنظيم الحفل السنوي لرجال الأعمال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غرفة الرياض تحتفل باليوم الوطني الـ89
سبق

نظمت غرفة الرياض حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بحضور رئيس مجلس الإدارة عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعدد من أعضاء المجلس وأمانة الغرفة وموظفيها وموظفاتها.

وتضمّن الحفل عدداً من الفقرات الفنية المتنوعة مثل القصائد الوطنية التي ألقاها الراوي محمد الشرهان وبعض القصص والمواقف التاريخية حول توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز.

واشتمل الحفل على عزف منفرد بآلة الكمان لعدد من المقطوعات الموسيقية لأغاني وطنية شهيرة، إلى جانب العرضة السعودية التي شارك فيها أغلب الحضور.

وقال "العجلان": اليوم الوطني يحل هذا العام والمملكة تشهد تحولات عظيمة تأتي في إطار انطلاقة متجددة لنهضة تنموية شاملة تستلهم رؤاها من "رؤية 2030" بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: هذا العهد الزاهر يشهد تأسيس مرحلة تاريخية من مسيرة بلادنا الغالية.

وفي ختام الحفل، كرّم رئيس الغرفة رعاة الحفل إلى جانب تكريم منسوبي الغرفة المشاركين في تنظيم الحفل السنوي لرجال الأعمال.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
03:48 PM

غرفة الرياض تحتفل باليوم الوطني الـ89

بحضور رئيس مجلس الإدارة وعدد من الأعضاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت غرفة الرياض حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بحضور رئيس مجلس الإدارة عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعدد من أعضاء المجلس وأمانة الغرفة وموظفيها وموظفاتها.

وتضمّن الحفل عدداً من الفقرات الفنية المتنوعة مثل القصائد الوطنية التي ألقاها الراوي محمد الشرهان وبعض القصص والمواقف التاريخية حول توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز.

واشتمل الحفل على عزف منفرد بآلة الكمان لعدد من المقطوعات الموسيقية لأغاني وطنية شهيرة، إلى جانب العرضة السعودية التي شارك فيها أغلب الحضور.

وقال "العجلان": اليوم الوطني يحل هذا العام والمملكة تشهد تحولات عظيمة تأتي في إطار انطلاقة متجددة لنهضة تنموية شاملة تستلهم رؤاها من "رؤية 2030" بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: هذا العهد الزاهر يشهد تأسيس مرحلة تاريخية من مسيرة بلادنا الغالية.

وفي ختام الحفل، كرّم رئيس الغرفة رعاة الحفل إلى جانب تكريم منسوبي الغرفة المشاركين في تنظيم الحفل السنوي لرجال الأعمال.

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