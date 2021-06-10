خبير الطقس "الحصيني": أمطار متفرقة بالمرتفعات وأجواء حارة نهارًا على معظم المناطق والخليج

رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة على الشرقية والوسطى والغربية

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم الخميس هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، وسلطنة عمان).

وقال "الحصيني": أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق والخليج، تميل للاعتدال أول الليل معتدلة آخره، ورياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الشرقية والخليج والوسطى والغربية، مثيرة للأتربة والغبار.