مندوب المملكة لدى اليونيسكو يهنئ القيادة بمناسبة تسجيل واحة الأحساء بقائمة التراث العالمي

ثمن دعم خادم الحرمين وولي العهد ودور رئيس هيئة السياحة

رفع مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونيسكو ) الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة تسجيل موقع واحة الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو ، مثمناً دعمهما ورعايتهما للجهود الرامية للحفاظ على التراث.



كما هنأ الدكتور البلوي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على حرصه ومتابعته الدقيقة والعناية الفائقة التي يوليها سموه لتراث المملكة عموماً والأحساء خاصةً، ودعمه لكل الجهود التي من شأنها استدامة المحافظة على التراث والمخزون الحضاري للمملكة.

