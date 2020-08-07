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جازان.. تنبيه متقدم: أمطار غزيرة وتساقط للبَرَد ونشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية

الدفاع المدني يحذّر من التقلبات والظواهر الجوية المصاحبة ويهيب باتباع الإرشادات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الجمعة، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبَرَد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كم/س مع تدنٍ في مدى الرؤية.

وشدّد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي؛ على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة في أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

وأكّد العقيد الغامدي؛ أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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جازان.. تنبيه متقدم: أمطار غزيرة وتساقط للبَرَد ونشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الجمعة، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبَرَد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كم/س مع تدنٍ في مدى الرؤية.

وشدّد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي؛ على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة في أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

وأكّد العقيد الغامدي؛ أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
01:37 PM

جازان.. تنبيه متقدم: أمطار غزيرة وتساقط للبَرَد ونشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية

الدفاع المدني يحذّر من التقلبات والظواهر الجوية المصاحبة ويهيب باتباع الإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الجمعة، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبَرَد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كم/س مع تدنٍ في مدى الرؤية.

وشدّد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي؛ على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة في أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

وأكّد العقيد الغامدي؛ أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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