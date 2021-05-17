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"الصحة": تسجيل 886 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1127 خلال الـ24 ساعة الماضية

سفير المملكة في البحرين: أكملنا الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين السعوديين

أكد ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية

أكد الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة، أن السفارة أكملت كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال المواطنين السعوديين مع رفع تعليق السفر من المملكة العربية السعودية وفتح منفذ جسر الملك فهد.

وأوضح أن السفارة ترحب بقدوم المواطنين السعوديين لزيارة مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد على ضرورة الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي واتباع التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة البحرينية.

ولفت إلى أنه بمجرد دخول المواطن السعودي إلى مملكة البحرين سوف يستقبل رسالة نصية تحوي جميع معلومات السفارة، والأرقام التي تخصها في حال الرغبة في التواصل مع السفارة.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير المملكة في البحرين: أكملنا الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين السعوديين
سبق

أكد الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة، أن السفارة أكملت كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال المواطنين السعوديين مع رفع تعليق السفر من المملكة العربية السعودية وفتح منفذ جسر الملك فهد.

وأوضح أن السفارة ترحب بقدوم المواطنين السعوديين لزيارة مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد على ضرورة الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي واتباع التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة البحرينية.

ولفت إلى أنه بمجرد دخول المواطن السعودي إلى مملكة البحرين سوف يستقبل رسالة نصية تحوي جميع معلومات السفارة، والأرقام التي تخصها في حال الرغبة في التواصل مع السفارة.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
04:27 PM

سفير المملكة في البحرين: أكملنا الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين السعوديين

أكد ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية

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عبدالله السالم - الدمام
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4,168

أكد الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة، أن السفارة أكملت كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال المواطنين السعوديين مع رفع تعليق السفر من المملكة العربية السعودية وفتح منفذ جسر الملك فهد.

وأوضح أن السفارة ترحب بقدوم المواطنين السعوديين لزيارة مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد على ضرورة الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي واتباع التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة البحرينية.

ولفت إلى أنه بمجرد دخول المواطن السعودي إلى مملكة البحرين سوف يستقبل رسالة نصية تحوي جميع معلومات السفارة، والأرقام التي تخصها في حال الرغبة في التواصل مع السفارة.

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