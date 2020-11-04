القبض على شخص تورَّط في إتلاف 7 أجهزة للرصد الآلي بجدة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطه في إتلاف سبعة أجهزة للرصد الآلي في محافظة جدة، وسرقة أجزاء منها. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
القبض على شخص تورَّط في إتلاف 7 أجهزة للرصد الآلي بجدة
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطه في إتلاف سبعة أجهزة للرصد الآلي في محافظة جدة، وسرقة أجزاء منها. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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القبض على شخص تورَّط في إتلاف 7 أجهزة للرصد الآلي بجدةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-04
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
11:48 PM
اخر تعديل
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
11:52 PM
القبض على شخص تورَّط في إتلاف 7 أجهزة للرصد الآلي بجدة
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطه في إتلاف سبعة أجهزة للرصد الآلي في محافظة جدة، وسرقة أجزاء منها. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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