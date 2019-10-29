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"المعلمي" يقيم مأدبة غداء على شرف سفيرة باكستان بالأمم المتحدة

بمناسبة انتهاء فترة عملها وبحضور عدد من المندوبين الدائمين

أقام مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم بمنزله في نيويورك، مأدبة غداء على شرف السفيرة الدكتورة مليحة لودهي، المندوبة الدائمة لجمهورية باكستان الشقيقة لدى الأمم المتحدة، بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة، بحضور عدد من المندوبين الدائمين من الدول الشقيقة والصديقة، المعتمدين لدى الأمم المتحدة.

وأثنى السفير "المعلمي" في كلمته بهذه المناسبة، على الجهود الدؤوبة التي قامت بها السفيرة "لودهي" خلال فترة عملها كمندوبة دائمة لجمهورية باكستان الشقيقة، وعلى العلاقات المتميزة التي كانت تجمعها مع جميع المندوبين الدائمين؛ متمنيًا لها التوفيق في مهمتها الجديدة.

حضر الحفل المُعَد بهذه المناسبة: نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ومدير مكتب المندوب الدائم حكمت بن محمد السعيد، ومدير إعلام المراسم في الوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي.

المعلمي السفير عبدالله بن يحيى المعلمي نيويورك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يقيم مأدبة غداء على شرف سفيرة باكستان بالأمم المتحدة
سبق

أقام مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم بمنزله في نيويورك، مأدبة غداء على شرف السفيرة الدكتورة مليحة لودهي، المندوبة الدائمة لجمهورية باكستان الشقيقة لدى الأمم المتحدة، بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة، بحضور عدد من المندوبين الدائمين من الدول الشقيقة والصديقة، المعتمدين لدى الأمم المتحدة.

وأثنى السفير "المعلمي" في كلمته بهذه المناسبة، على الجهود الدؤوبة التي قامت بها السفيرة "لودهي" خلال فترة عملها كمندوبة دائمة لجمهورية باكستان الشقيقة، وعلى العلاقات المتميزة التي كانت تجمعها مع جميع المندوبين الدائمين؛ متمنيًا لها التوفيق في مهمتها الجديدة.

حضر الحفل المُعَد بهذه المناسبة: نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ومدير مكتب المندوب الدائم حكمت بن محمد السعيد، ومدير إعلام المراسم في الوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
08:48 AM

"المعلمي" يقيم مأدبة غداء على شرف سفيرة باكستان بالأمم المتحدة

بمناسبة انتهاء فترة عملها وبحضور عدد من المندوبين الدائمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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أقام مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم بمنزله في نيويورك، مأدبة غداء على شرف السفيرة الدكتورة مليحة لودهي، المندوبة الدائمة لجمهورية باكستان الشقيقة لدى الأمم المتحدة، بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة، بحضور عدد من المندوبين الدائمين من الدول الشقيقة والصديقة، المعتمدين لدى الأمم المتحدة.

وأثنى السفير "المعلمي" في كلمته بهذه المناسبة، على الجهود الدؤوبة التي قامت بها السفيرة "لودهي" خلال فترة عملها كمندوبة دائمة لجمهورية باكستان الشقيقة، وعلى العلاقات المتميزة التي كانت تجمعها مع جميع المندوبين الدائمين؛ متمنيًا لها التوفيق في مهمتها الجديدة.

حضر الحفل المُعَد بهذه المناسبة: نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ومدير مكتب المندوب الدائم حكمت بن محمد السعيد، ومدير إعلام المراسم في الوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي.

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