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"إتمام" يعتمد مخططات بمساحة 60 مليون م2 بمختلف المناطق

في الربع الثالث لـ 2020.. إضافة لخدمات متنوعة للمطورين

أنهى مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"، إجراءات اعتماد 23 مخططاً سكنياً بمساحة تتجاوز 60,8 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الثالث 2020، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الأخرى للمطورين بهدف تحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهاماته في الناتج المحلي وتوفير الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين.

وأوضح البرنامج، في بيان صحافي اليوم، أنه تم الترخيص لبناء نحو 6792 وحدة سكنية خلال الربع الثالث 2020، وإصدار شهادات لتأهيل 24 مطوراً عقارياً، ومعالجة 80 طلباً واستفساراً عن الصكوك، وتسجيل 3671 عاملاً ضمن "طلبات تأييد" في مشاريع "سكني"، وتدشين "منصة إتمام" الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية.

وكشف عن تقديم خدمات التطوير العقاري إلكترونياً بعد ربط الأنظمة تقنياً مع عدة جهات من القطاعات الحكومية والخاصة.

ويقوم "إتمام" بدور استراتيجي لتذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشاريع السكنية لتوفير خيارات سكنية متنوعة، بهدف زيادة المعروض المناسب لتلبية جميع احتياجات المواطنين المختلفة من خلال دور تكاملي بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتسهيل الإجراءات والخدمات عبر المركز.

ويُعد مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" أحد برامج وزارة الإسكان التي تستهدف تيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، لرفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمساكن بنسبة 70% بحلول 2030، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع السكني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إتمام" يعتمد مخططات بمساحة 60 مليون م2 بمختلف المناطق
سبق

أنهى مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"، إجراءات اعتماد 23 مخططاً سكنياً بمساحة تتجاوز 60,8 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الثالث 2020، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الأخرى للمطورين بهدف تحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهاماته في الناتج المحلي وتوفير الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين.

وأوضح البرنامج، في بيان صحافي اليوم، أنه تم الترخيص لبناء نحو 6792 وحدة سكنية خلال الربع الثالث 2020، وإصدار شهادات لتأهيل 24 مطوراً عقارياً، ومعالجة 80 طلباً واستفساراً عن الصكوك، وتسجيل 3671 عاملاً ضمن "طلبات تأييد" في مشاريع "سكني"، وتدشين "منصة إتمام" الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية.

وكشف عن تقديم خدمات التطوير العقاري إلكترونياً بعد ربط الأنظمة تقنياً مع عدة جهات من القطاعات الحكومية والخاصة.

ويقوم "إتمام" بدور استراتيجي لتذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشاريع السكنية لتوفير خيارات سكنية متنوعة، بهدف زيادة المعروض المناسب لتلبية جميع احتياجات المواطنين المختلفة من خلال دور تكاملي بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتسهيل الإجراءات والخدمات عبر المركز.

ويُعد مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" أحد برامج وزارة الإسكان التي تستهدف تيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، لرفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمساكن بنسبة 70% بحلول 2030، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع السكني.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
02:26 PM

"إتمام" يعتمد مخططات بمساحة 60 مليون م2 بمختلف المناطق

في الربع الثالث لـ 2020.. إضافة لخدمات متنوعة للمطورين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهى مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"، إجراءات اعتماد 23 مخططاً سكنياً بمساحة تتجاوز 60,8 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الثالث 2020، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الأخرى للمطورين بهدف تحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهاماته في الناتج المحلي وتوفير الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين.

وأوضح البرنامج، في بيان صحافي اليوم، أنه تم الترخيص لبناء نحو 6792 وحدة سكنية خلال الربع الثالث 2020، وإصدار شهادات لتأهيل 24 مطوراً عقارياً، ومعالجة 80 طلباً واستفساراً عن الصكوك، وتسجيل 3671 عاملاً ضمن "طلبات تأييد" في مشاريع "سكني"، وتدشين "منصة إتمام" الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية.

وكشف عن تقديم خدمات التطوير العقاري إلكترونياً بعد ربط الأنظمة تقنياً مع عدة جهات من القطاعات الحكومية والخاصة.

ويقوم "إتمام" بدور استراتيجي لتذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشاريع السكنية لتوفير خيارات سكنية متنوعة، بهدف زيادة المعروض المناسب لتلبية جميع احتياجات المواطنين المختلفة من خلال دور تكاملي بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتسهيل الإجراءات والخدمات عبر المركز.

ويُعد مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" أحد برامج وزارة الإسكان التي تستهدف تيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، لرفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمساكن بنسبة 70% بحلول 2030، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع السكني.

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