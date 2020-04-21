رابطة العالم الإسلامي تدشّن مشروع السلال الغذائية في السنغال لرمضان هذا العام

لدعم الأسر المحتاجة لمواجهة جائحة كورونا

دشّن مكتب رابطة العالم الإسلامي- فرع السنغال، أمس، مشروع السلال الغذائية لسكان العاصمة داكار وضواحيها والمناطق كافة، بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441 هـ؛ لدعم الأسر المحتاجة لمواجهة جائحة كورونا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري؛ وعمدة بلدية داكار السيدة سهام الورديني؛ ورئيس مكتب رابطة العالم الإسلامي في السنغال محمود فلاتة.

وشملت السلال الغذائية المقدمة 49 طناً من الأرز، وطناً من السكر، و9265 لتراً من الزيت.

وعبّرت عمدة بلدية داكار سهام الورديني؛ عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ولرابطة العالم الإسلامي في الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية- فرع السنغال، برئاسة أمينها العام الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ مشيدة بالجهود الإنسانية التي تغطي أرجاء القارة الإفريقية والسنغال، التي يستفيد منها الجميع من مختلف الديانات من دون أي تمييز، كما وجّهت الشكر والتقدير لرئيس مكتب الرابطة في السنغال محمود فلاتة.

ونوّهت الورديني؛ بالدور الريادي لرابطة العالم الإسلامي والدعم المتواصل في جميع الظروف والأزمات وما تقدمه ولا تزال تقدمه للشعب السنغالي من المساعدات الإغاثية والصحية والاجتماعية.