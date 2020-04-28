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بعد تهديد "ترامب" و"التعويض الملياري".. الصين: سيطرة رديئة وكذب مكشوف!

متحدث خارجية "بكين": هدفهم الأوحد التهرب من مسؤوليتهم وصرف أنظار العامة

اتهمت بكين السياسيين الأمريكيين بـ"التفوه بأكاذيب مكشوفة" بشأن فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، بعدما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيسعى للحصول على تعويضات من الصين على خلفية تفشي الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، في إيجاز صحافي الثلاثاء: "لديهم هدف واحد: التهرب من مسؤوليتهم عن إجراءات الوقاية، والسيطرة الرديئة على الوباء التي اتخذوها، وصرْف أنظار العامة" عن الأمر.

وكان "ترامب" قد قال أمس خلال مؤتمره الصحفي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19: إن بلاده مستاءة من الصين؛ مضيفًا أنه كان من الممكن "ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع".

وبعد هذا التصريح، سألت صحفية "ترامب" عن مقال في مجلة "بيلد" الألمانية يطلب من بكين دفع 165 مليار دولار كتعويض إلى ألمانيا.

وأجاب "ترامب": "نتحدث عن مبلغ أكبر بكثير"؛ مضيفًا: "لم نحدد بعدُ المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيرًا"، ولفت إلى أن "الضرر لم يلحق فقط بالولايات المتحدة بل بالعالم أجمع".

فيروس كورونا الجديد دونالد ترامب الصين

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تهديد "ترامب" و"التعويض الملياري".. الصين: سيطرة رديئة وكذب مكشوف!
سبق

اتهمت بكين السياسيين الأمريكيين بـ"التفوه بأكاذيب مكشوفة" بشأن فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، بعدما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيسعى للحصول على تعويضات من الصين على خلفية تفشي الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، في إيجاز صحافي الثلاثاء: "لديهم هدف واحد: التهرب من مسؤوليتهم عن إجراءات الوقاية، والسيطرة الرديئة على الوباء التي اتخذوها، وصرْف أنظار العامة" عن الأمر.

وكان "ترامب" قد قال أمس خلال مؤتمره الصحفي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19: إن بلاده مستاءة من الصين؛ مضيفًا أنه كان من الممكن "ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع".

وبعد هذا التصريح، سألت صحفية "ترامب" عن مقال في مجلة "بيلد" الألمانية يطلب من بكين دفع 165 مليار دولار كتعويض إلى ألمانيا.

وأجاب "ترامب": "نتحدث عن مبلغ أكبر بكثير"؛ مضيفًا: "لم نحدد بعدُ المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيرًا"، ولفت إلى أن "الضرر لم يلحق فقط بالولايات المتحدة بل بالعالم أجمع".

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
01:43 PM

بعد تهديد "ترامب" و"التعويض الملياري".. الصين: سيطرة رديئة وكذب مكشوف!

متحدث خارجية "بكين": هدفهم الأوحد التهرب من مسؤوليتهم وصرف أنظار العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهمت بكين السياسيين الأمريكيين بـ"التفوه بأكاذيب مكشوفة" بشأن فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، بعدما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيسعى للحصول على تعويضات من الصين على خلفية تفشي الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، في إيجاز صحافي الثلاثاء: "لديهم هدف واحد: التهرب من مسؤوليتهم عن إجراءات الوقاية، والسيطرة الرديئة على الوباء التي اتخذوها، وصرْف أنظار العامة" عن الأمر.

وكان "ترامب" قد قال أمس خلال مؤتمره الصحفي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19: إن بلاده مستاءة من الصين؛ مضيفًا أنه كان من الممكن "ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع".

وبعد هذا التصريح، سألت صحفية "ترامب" عن مقال في مجلة "بيلد" الألمانية يطلب من بكين دفع 165 مليار دولار كتعويض إلى ألمانيا.

وأجاب "ترامب": "نتحدث عن مبلغ أكبر بكثير"؛ مضيفًا: "لم نحدد بعدُ المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيرًا"، ولفت إلى أن "الضرر لم يلحق فقط بالولايات المتحدة بل بالعالم أجمع".

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