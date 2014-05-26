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تنفيذ وصية مواطنة متوفاة بالتنازل عن قاتل ابنها بعد مرور 17 عامًا على الجريمة

ضربت أروع مثل في التسامح والعفو.. وأسرتها سارعت بتنفيذ رغبتها برًّا بها

ضربت مواطنة بمحافظة بيشة أروع مثل في التسامح والعفو حين أوصت أبناءها بالتنازل عن قاتل ابنها لوجه الله تعالى بعد قضية قتل حصلت قبل 17 عامًا؛ ليتم تنفيذ وصيتها برًّا بها بعد وفاتها بثلاثة أيام.


وقال لـ"سبق" أخو المقتول فايز سلطان القشيري الشهري إنه تم يوم أمس الثلاثاء العفو عن قاتل أخيه بمحافظة بيشة لوجه الله تعالى بعد أن أوصت والدته وهي على فراش المرض بالعفو عن قاتل ابنها لوجه الله تعالى، وتوفيت أمس الأول، وتم تنفيذ وصيتها برًّا بها - رحمها الله - بعد قضية قتل وقعت قبل 17 عامًا.

يُشار إلى أنه حدث عفو آخر يوم العيد حينما تنازلت أسرة آل راجح من قبيلة الدحاريج بني واهب شهران عن قاتل ابنها لوجه الله تعالى.

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تنفيذ وصية مواطنة متوفاة بالتنازل عن قاتل ابنها بعد مرور 17 عامًا على الجريمة
سبق

ضربت مواطنة بمحافظة بيشة أروع مثل في التسامح والعفو حين أوصت أبناءها بالتنازل عن قاتل ابنها لوجه الله تعالى بعد قضية قتل حصلت قبل 17 عامًا؛ ليتم تنفيذ وصيتها برًّا بها بعد وفاتها بثلاثة أيام.


وقال لـ"سبق" أخو المقتول فايز سلطان القشيري الشهري إنه تم يوم أمس الثلاثاء العفو عن قاتل أخيه بمحافظة بيشة لوجه الله تعالى بعد أن أوصت والدته وهي على فراش المرض بالعفو عن قاتل ابنها لوجه الله تعالى، وتوفيت أمس الأول، وتم تنفيذ وصيتها برًّا بها - رحمها الله - بعد قضية قتل وقعت قبل 17 عامًا.

يُشار إلى أنه حدث عفو آخر يوم العيد حينما تنازلت أسرة آل راجح من قبيلة الدحاريج بني واهب شهران عن قاتل ابنها لوجه الله تعالى.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
01:39 AM

تنفيذ وصية مواطنة متوفاة بالتنازل عن قاتل ابنها بعد مرور 17 عامًا على الجريمة

ضربت أروع مثل في التسامح والعفو.. وأسرتها سارعت بتنفيذ رغبتها برًّا بها

A A A
سعود الدعجاني - عسير
7
15,374

ضربت مواطنة بمحافظة بيشة أروع مثل في التسامح والعفو حين أوصت أبناءها بالتنازل عن قاتل ابنها لوجه الله تعالى بعد قضية قتل حصلت قبل 17 عامًا؛ ليتم تنفيذ وصيتها برًّا بها بعد وفاتها بثلاثة أيام.


وقال لـ"سبق" أخو المقتول فايز سلطان القشيري الشهري إنه تم يوم أمس الثلاثاء العفو عن قاتل أخيه بمحافظة بيشة لوجه الله تعالى بعد أن أوصت والدته وهي على فراش المرض بالعفو عن قاتل ابنها لوجه الله تعالى، وتوفيت أمس الأول، وتم تنفيذ وصيتها برًّا بها - رحمها الله - بعد قضية قتل وقعت قبل 17 عامًا.

يُشار إلى أنه حدث عفو آخر يوم العيد حينما تنازلت أسرة آل راجح من قبيلة الدحاريج بني واهب شهران عن قاتل ابنها لوجه الله تعالى.

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