النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ملّاك الإبل يعقدون صفقات مليونية لتعزيز فوز "المنقيات"

تجاوزت قيمتها 50 مليون ريال

واصل ملّاك الإبل، تعزيز منقياتهم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، وذلك من خلال الاستمرار في الشراء وعقد الصفقات خلال هذا الأسبوع.

ووصلت مبالغ الصفقات لأسعار مرتفعة، إلا أن الملفت تعزيز أربعة من ملاك الإبل منقياتهما "مجاهيم ومغاتير" منتصف هذا الأسبوع بفرديات تجاوزت قيمتها 50 مليون ريال؛ ما اعتبره البعض الصفقات الأبرز هذا الأسبوع.

ويأتي دفع هذه المبالغ من قبل الملاك من أجل المنافسة على المراكز المتقدمة وخطف الفوز بإحدى جوائز مسابقات المهرجان التي حملت أسماء غالية: "بيرق المؤسس وسيف الملك وشلفا ولي العهد".

يذكر أن صفقات الفرديات، وخاصة المميزة منها، تجاوز سعرها ملايين الريالات، إلا أن بعض الملاك يفضلون الاحتفاظ بسرية مبلغ الشراء، من أجل مفاجأة منافسيهم والظفر بالمركز الأول.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ملّاك الإبل يعقدون صفقات مليونية لتعزيز فوز "المنقيات"
سبق

واصل ملّاك الإبل، تعزيز منقياتهم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، وذلك من خلال الاستمرار في الشراء وعقد الصفقات خلال هذا الأسبوع.

ووصلت مبالغ الصفقات لأسعار مرتفعة، إلا أن الملفت تعزيز أربعة من ملاك الإبل منقياتهما "مجاهيم ومغاتير" منتصف هذا الأسبوع بفرديات تجاوزت قيمتها 50 مليون ريال؛ ما اعتبره البعض الصفقات الأبرز هذا الأسبوع.

ويأتي دفع هذه المبالغ من قبل الملاك من أجل المنافسة على المراكز المتقدمة وخطف الفوز بإحدى جوائز مسابقات المهرجان التي حملت أسماء غالية: "بيرق المؤسس وسيف الملك وشلفا ولي العهد".

يذكر أن صفقات الفرديات، وخاصة المميزة منها، تجاوز سعرها ملايين الريالات، إلا أن بعض الملاك يفضلون الاحتفاظ بسرية مبلغ الشراء، من أجل مفاجأة منافسيهم والظفر بالمركز الأول.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
09:40 PM

ملّاك الإبل يعقدون صفقات مليونية لتعزيز فوز "المنقيات"

تجاوزت قيمتها 50 مليون ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,937

واصل ملّاك الإبل، تعزيز منقياتهم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، وذلك من خلال الاستمرار في الشراء وعقد الصفقات خلال هذا الأسبوع.

ووصلت مبالغ الصفقات لأسعار مرتفعة، إلا أن الملفت تعزيز أربعة من ملاك الإبل منقياتهما "مجاهيم ومغاتير" منتصف هذا الأسبوع بفرديات تجاوزت قيمتها 50 مليون ريال؛ ما اعتبره البعض الصفقات الأبرز هذا الأسبوع.

ويأتي دفع هذه المبالغ من قبل الملاك من أجل المنافسة على المراكز المتقدمة وخطف الفوز بإحدى جوائز مسابقات المهرجان التي حملت أسماء غالية: "بيرق المؤسس وسيف الملك وشلفا ولي العهد".

يذكر أن صفقات الفرديات، وخاصة المميزة منها، تجاوز سعرها ملايين الريالات، إلا أن بعض الملاك يفضلون الاحتفاظ بسرية مبلغ الشراء، من أجل مفاجأة منافسيهم والظفر بالمركز الأول.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,264
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,685
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,087
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,620

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة