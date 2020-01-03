ملّاك الإبل يعقدون صفقات مليونية لتعزيز فوز "المنقيات"

تجاوزت قيمتها 50 مليون ريال

واصل ملّاك الإبل، تعزيز منقياتهم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، وذلك من خلال الاستمرار في الشراء وعقد الصفقات خلال هذا الأسبوع.

ووصلت مبالغ الصفقات لأسعار مرتفعة، إلا أن الملفت تعزيز أربعة من ملاك الإبل منقياتهما "مجاهيم ومغاتير" منتصف هذا الأسبوع بفرديات تجاوزت قيمتها 50 مليون ريال؛ ما اعتبره البعض الصفقات الأبرز هذا الأسبوع.

ويأتي دفع هذه المبالغ من قبل الملاك من أجل المنافسة على المراكز المتقدمة وخطف الفوز بإحدى جوائز مسابقات المهرجان التي حملت أسماء غالية: "بيرق المؤسس وسيف الملك وشلفا ولي العهد".

يذكر أن صفقات الفرديات، وخاصة المميزة منها، تجاوز سعرها ملايين الريالات، إلا أن بعض الملاك يفضلون الاحتفاظ بسرية مبلغ الشراء، من أجل مفاجأة منافسيهم والظفر بالمركز الأول.