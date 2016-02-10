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"المبارك" تحتفي بمسيرة كبيرها بمناسبة تقاعده وتعافيه من عملية جراحية

في حفل بعنوان "مسيرتك أبو رياض" تخللته العرضة الجازانية

"مسيرتك أبو رياض" كانت عنوان ليلة احتفت فيها عائلة "المبارك" بكبيرها محمد بن إبراهيم المبارك، بمناسبة تقاعده وتعافيه من عملية جراحية.

وعاش الحضور من مسؤولين ووجهاء وإعلاميين وزملاء دراسة وعمل وأصدقاء الصبا والجوار، ليلة تطرزت بالمحبة والأنس والوفاء، أحيتها نغمات العرضة الشعبية الجازانية، وملأت أرجاءها بروائح الفل والنباتات العطرية الجازانية.

واستمتع الجميع مع فقرات الحفل الذي قدمه الزميل الإعلامي أحمد بن قزان العسيري، وكانت البداية بالقرآن الكريم، ثم كلمة من أشقاء "أبو رياض"، ألقاها شقيقه مدير العلاقات العامة بـ"سبق"، الزميل أحمد بن إبراهيم المبارك، وكلمة للحضور قدمها المدرب والمستشار عبيد البرغش، ليشاهدوا بعدها فيلمًا يحكي مسيرة المحتفى به، ومحطات حياته العملية، حتى تقاعده.

واحتوى الفيلم على رسالة مسجلة من "أم محمد" حملت في طياتها خالص الدعاء أدمعت عيون الحاضرين، ثم قدم الحضور إهداءات عبرت عن وفائهم وصادق مشاعرهم لبطل الأمسية، ليختم الحفل بمشاركة الجميع، المحتفى به تقطيع كيكة المناسبة ثم تناول وجبة العشاء.

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"المبارك" تحتفي بمسيرة كبيرها بمناسبة تقاعده وتعافيه من عملية جراحية
سبق

"مسيرتك أبو رياض" كانت عنوان ليلة احتفت فيها عائلة "المبارك" بكبيرها محمد بن إبراهيم المبارك، بمناسبة تقاعده وتعافيه من عملية جراحية.

وعاش الحضور من مسؤولين ووجهاء وإعلاميين وزملاء دراسة وعمل وأصدقاء الصبا والجوار، ليلة تطرزت بالمحبة والأنس والوفاء، أحيتها نغمات العرضة الشعبية الجازانية، وملأت أرجاءها بروائح الفل والنباتات العطرية الجازانية.

واستمتع الجميع مع فقرات الحفل الذي قدمه الزميل الإعلامي أحمد بن قزان العسيري، وكانت البداية بالقرآن الكريم، ثم كلمة من أشقاء "أبو رياض"، ألقاها شقيقه مدير العلاقات العامة بـ"سبق"، الزميل أحمد بن إبراهيم المبارك، وكلمة للحضور قدمها المدرب والمستشار عبيد البرغش، ليشاهدوا بعدها فيلمًا يحكي مسيرة المحتفى به، ومحطات حياته العملية، حتى تقاعده.

واحتوى الفيلم على رسالة مسجلة من "أم محمد" حملت في طياتها خالص الدعاء أدمعت عيون الحاضرين، ثم قدم الحضور إهداءات عبرت عن وفائهم وصادق مشاعرهم لبطل الأمسية، ليختم الحفل بمشاركة الجميع، المحتفى به تقطيع كيكة المناسبة ثم تناول وجبة العشاء.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
04:31 PM

"المبارك" تحتفي بمسيرة كبيرها بمناسبة تقاعده وتعافيه من عملية جراحية

في حفل بعنوان "مسيرتك أبو رياض" تخللته العرضة الجازانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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"مسيرتك أبو رياض" كانت عنوان ليلة احتفت فيها عائلة "المبارك" بكبيرها محمد بن إبراهيم المبارك، بمناسبة تقاعده وتعافيه من عملية جراحية.

وعاش الحضور من مسؤولين ووجهاء وإعلاميين وزملاء دراسة وعمل وأصدقاء الصبا والجوار، ليلة تطرزت بالمحبة والأنس والوفاء، أحيتها نغمات العرضة الشعبية الجازانية، وملأت أرجاءها بروائح الفل والنباتات العطرية الجازانية.

واستمتع الجميع مع فقرات الحفل الذي قدمه الزميل الإعلامي أحمد بن قزان العسيري، وكانت البداية بالقرآن الكريم، ثم كلمة من أشقاء "أبو رياض"، ألقاها شقيقه مدير العلاقات العامة بـ"سبق"، الزميل أحمد بن إبراهيم المبارك، وكلمة للحضور قدمها المدرب والمستشار عبيد البرغش، ليشاهدوا بعدها فيلمًا يحكي مسيرة المحتفى به، ومحطات حياته العملية، حتى تقاعده.

واحتوى الفيلم على رسالة مسجلة من "أم محمد" حملت في طياتها خالص الدعاء أدمعت عيون الحاضرين، ثم قدم الحضور إهداءات عبرت عن وفائهم وصادق مشاعرهم لبطل الأمسية، ليختم الحفل بمشاركة الجميع، المحتفى به تقطيع كيكة المناسبة ثم تناول وجبة العشاء.

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