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"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في ألبانيا

في إطار مشروع المركز لتوزيع 6.332 سلة غذائية خلال رمضان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية ألبانبا.

وجرى توزيع 10 أطنان من السلال الغذائية في محافظة مات، استفاد منها 750 فردًا، و10 أطنان و720. كيلو غرامًا من السلال الغذائية في محافظة دوربين، استفاد منها 800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 6.332 سلة غذائية في 31 محافظة ألبانية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

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"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في ألبانيا
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية ألبانبا.

وجرى توزيع 10 أطنان من السلال الغذائية في محافظة مات، استفاد منها 750 فردًا، و10 أطنان و720. كيلو غرامًا من السلال الغذائية في محافظة دوربين، استفاد منها 800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 6.332 سلة غذائية في 31 محافظة ألبانية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
04:42 PM

"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في ألبانيا

في إطار مشروع المركز لتوزيع 6.332 سلة غذائية خلال رمضان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية ألبانبا.

وجرى توزيع 10 أطنان من السلال الغذائية في محافظة مات، استفاد منها 750 فردًا، و10 أطنان و720. كيلو غرامًا من السلال الغذائية في محافظة دوربين، استفاد منها 800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 6.332 سلة غذائية في 31 محافظة ألبانية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

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