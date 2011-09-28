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الأولى من نوعها بمكة.. استئصال للفص الأيمن من الغدة الدرقية لسيدة ثلاثينية

كانت تعاني من انتفاخ في الجهة اليمنى من الرقبة وتكللت بالنجاح

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى حراء عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، من إجراء استئصال للفص الأيمن من الغدة الدرقية بالمنظار لسيدة ثلاثينية بنجاح.

باشر الحالة كل من استشاريي الجراحة بمستشفى حراء الدكتور عبدالناصر أصغر، والدكتورة بسمة رفيع؛ حيث كانت المريضة تعاني من انتفاخ في الجهة اليمنى من الرقبة، وبعد الفحص تَبَيّن أن لديها كتلة متضخمة في الفص الأيمن بالغدة الدرقية؛ مما تسبب في تضخم الرقبة، وتم عمل التحاليل اللازمة للمريضة والأشعة الصوتية؛ وبناءً على النتائج تَقَرر نقل المريضة إلى غرفة العمليات واستئصال الفص الأيمن من الغدة الدرقية عن طريق المنظار، وتكللت العملية بالنجاح التام ولله الحمد.. وتتمتع المريضة بصحة جيدة، وتم خروجها من المستشفى.

وقد شارك الفريق الطبي كل من استشاري الجراحة الدكتور محمد جاويد، وأخصائي الجراحة الدكتور راني الحسن زربان.

وأوضح رئيس قسم الجراحة بمستشفى حراء الدكتور عبدالناصر أصغر، أن العملية تُعد الأولى من نوعها بمستشفى حراء، وتعتبر من العمليات النادرة التي تتم عن طريق المنظار.

ومن جهته أشاد مدير مستشفى حراء الدكتور وليد بن محمد حسين بجهود الفريق الطبي بقسم الجراحة؛ خصوصًا أن هذه العملية تُجرى لأول مرة بمستشفى حراء؛ سائلًا المولى أن يمن على المريضة بالشفاء ودوام الصحة والعافية.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأولى من نوعها بمكة.. استئصال للفص الأيمن من الغدة الدرقية لسيدة ثلاثينية
سبق

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى حراء عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، من إجراء استئصال للفص الأيمن من الغدة الدرقية بالمنظار لسيدة ثلاثينية بنجاح.

باشر الحالة كل من استشاريي الجراحة بمستشفى حراء الدكتور عبدالناصر أصغر، والدكتورة بسمة رفيع؛ حيث كانت المريضة تعاني من انتفاخ في الجهة اليمنى من الرقبة، وبعد الفحص تَبَيّن أن لديها كتلة متضخمة في الفص الأيمن بالغدة الدرقية؛ مما تسبب في تضخم الرقبة، وتم عمل التحاليل اللازمة للمريضة والأشعة الصوتية؛ وبناءً على النتائج تَقَرر نقل المريضة إلى غرفة العمليات واستئصال الفص الأيمن من الغدة الدرقية عن طريق المنظار، وتكللت العملية بالنجاح التام ولله الحمد.. وتتمتع المريضة بصحة جيدة، وتم خروجها من المستشفى.

وقد شارك الفريق الطبي كل من استشاري الجراحة الدكتور محمد جاويد، وأخصائي الجراحة الدكتور راني الحسن زربان.

وأوضح رئيس قسم الجراحة بمستشفى حراء الدكتور عبدالناصر أصغر، أن العملية تُعد الأولى من نوعها بمستشفى حراء، وتعتبر من العمليات النادرة التي تتم عن طريق المنظار.

ومن جهته أشاد مدير مستشفى حراء الدكتور وليد بن محمد حسين بجهود الفريق الطبي بقسم الجراحة؛ خصوصًا أن هذه العملية تُجرى لأول مرة بمستشفى حراء؛ سائلًا المولى أن يمن على المريضة بالشفاء ودوام الصحة والعافية.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
11:25 AM

الأولى من نوعها بمكة.. استئصال للفص الأيمن من الغدة الدرقية لسيدة ثلاثينية

كانت تعاني من انتفاخ في الجهة اليمنى من الرقبة وتكللت بالنجاح

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى حراء عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، من إجراء استئصال للفص الأيمن من الغدة الدرقية بالمنظار لسيدة ثلاثينية بنجاح.

باشر الحالة كل من استشاريي الجراحة بمستشفى حراء الدكتور عبدالناصر أصغر، والدكتورة بسمة رفيع؛ حيث كانت المريضة تعاني من انتفاخ في الجهة اليمنى من الرقبة، وبعد الفحص تَبَيّن أن لديها كتلة متضخمة في الفص الأيمن بالغدة الدرقية؛ مما تسبب في تضخم الرقبة، وتم عمل التحاليل اللازمة للمريضة والأشعة الصوتية؛ وبناءً على النتائج تَقَرر نقل المريضة إلى غرفة العمليات واستئصال الفص الأيمن من الغدة الدرقية عن طريق المنظار، وتكللت العملية بالنجاح التام ولله الحمد.. وتتمتع المريضة بصحة جيدة، وتم خروجها من المستشفى.

وقد شارك الفريق الطبي كل من استشاري الجراحة الدكتور محمد جاويد، وأخصائي الجراحة الدكتور راني الحسن زربان.

وأوضح رئيس قسم الجراحة بمستشفى حراء الدكتور عبدالناصر أصغر، أن العملية تُعد الأولى من نوعها بمستشفى حراء، وتعتبر من العمليات النادرة التي تتم عن طريق المنظار.

ومن جهته أشاد مدير مستشفى حراء الدكتور وليد بن محمد حسين بجهود الفريق الطبي بقسم الجراحة؛ خصوصًا أن هذه العملية تُجرى لأول مرة بمستشفى حراء؛ سائلًا المولى أن يمن على المريضة بالشفاء ودوام الصحة والعافية.

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