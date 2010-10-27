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البيت أرخص من كوب قهوة.. قرية إيطالية تعرض منازلها للبيع!

ميزات وائتمانات ضريبية إضافية لمن يحولونها لغرف استقبال

تعتزم بلدة إيطالية، طرح عشرات البيوت المتهالكة لمزاد للبيع بسعر يبدأ من يورو، أو دولار وبضعة سنتات.

ووفق تصريحات رئيس البلدية، دومينيكو فينوتي؛ تستعد بلدة "ساليمي"، للانتقال للمرحلة الثانية، بعد الانتهاء من تحسين مستوى البنى التحتية والخدمات من الطرق إلى شبكات الكهرباء وأنابيب الصرف الصحي.

وبحسب ما نقله موقع "سي إن إن"؛ تستعرض القرية الواقعة في صقلية بيوتًا متصدعة بمبلغ أرخص من كوب قهوة.

ويأمل "فينوتي"، أن يبث المخططُ الحياة في البلدة، وقال: لقد كانت عملية طويلة؛ إذ لم نكتفِ بإجراء أعمال صيانة شاملة لتأمين المناطق المتداعية الخطرة فحسب؛ بل كان علينا أيضًا إصلاح العديد من الممتلكات لاستخدامها سكنيًّا.

وحول آلية عملية البيع، قال رئيس البلدية: ستُطرح المنازل المختارة للبيع بالمزاد بسعر يبدأ من يورو، في تكرار للطريقة التي اعتمدتها مدينة سامبوكا في صقلية؛ حيث بيعت المساكن لمن يدفع أعلى سعر، واشترى مشترٍ واحد على الأقل منزلًا دون معاينة مسبقة.

وسيحصل مَن يخططون لتحويل العقارات التي يشترونها إلى غرف استقبال للمبيت والإفطار، أو نوع آخر من المؤسسات التجارية ذات النشاط الاقتصادي، على ميزات وائتمانات ضريبية إضافية.

ويمكن للمشتري الواحد شراء أكثر من منزل؛ لكن يجب على جميع المشترين دفع وديعة ضمان بقيمة ثلاثة آلاف يورو؛ على أن يسترجعها عند الانتهاء من تجديد العقار في غضون ثلاث سنوات.

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البيت أرخص من كوب قهوة.. قرية إيطالية تعرض منازلها للبيع!
سبق

تعتزم بلدة إيطالية، طرح عشرات البيوت المتهالكة لمزاد للبيع بسعر يبدأ من يورو، أو دولار وبضعة سنتات.

ووفق تصريحات رئيس البلدية، دومينيكو فينوتي؛ تستعد بلدة "ساليمي"، للانتقال للمرحلة الثانية، بعد الانتهاء من تحسين مستوى البنى التحتية والخدمات من الطرق إلى شبكات الكهرباء وأنابيب الصرف الصحي.

وبحسب ما نقله موقع "سي إن إن"؛ تستعرض القرية الواقعة في صقلية بيوتًا متصدعة بمبلغ أرخص من كوب قهوة.

ويأمل "فينوتي"، أن يبث المخططُ الحياة في البلدة، وقال: لقد كانت عملية طويلة؛ إذ لم نكتفِ بإجراء أعمال صيانة شاملة لتأمين المناطق المتداعية الخطرة فحسب؛ بل كان علينا أيضًا إصلاح العديد من الممتلكات لاستخدامها سكنيًّا.

وحول آلية عملية البيع، قال رئيس البلدية: ستُطرح المنازل المختارة للبيع بالمزاد بسعر يبدأ من يورو، في تكرار للطريقة التي اعتمدتها مدينة سامبوكا في صقلية؛ حيث بيعت المساكن لمن يدفع أعلى سعر، واشترى مشترٍ واحد على الأقل منزلًا دون معاينة مسبقة.

وسيحصل مَن يخططون لتحويل العقارات التي يشترونها إلى غرف استقبال للمبيت والإفطار، أو نوع آخر من المؤسسات التجارية ذات النشاط الاقتصادي، على ميزات وائتمانات ضريبية إضافية.

ويمكن للمشتري الواحد شراء أكثر من منزل؛ لكن يجب على جميع المشترين دفع وديعة ضمان بقيمة ثلاثة آلاف يورو؛ على أن يسترجعها عند الانتهاء من تجديد العقار في غضون ثلاث سنوات.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
12:56 PM

البيت أرخص من كوب قهوة.. قرية إيطالية تعرض منازلها للبيع!

ميزات وائتمانات ضريبية إضافية لمن يحولونها لغرف استقبال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعتزم بلدة إيطالية، طرح عشرات البيوت المتهالكة لمزاد للبيع بسعر يبدأ من يورو، أو دولار وبضعة سنتات.

ووفق تصريحات رئيس البلدية، دومينيكو فينوتي؛ تستعد بلدة "ساليمي"، للانتقال للمرحلة الثانية، بعد الانتهاء من تحسين مستوى البنى التحتية والخدمات من الطرق إلى شبكات الكهرباء وأنابيب الصرف الصحي.

وبحسب ما نقله موقع "سي إن إن"؛ تستعرض القرية الواقعة في صقلية بيوتًا متصدعة بمبلغ أرخص من كوب قهوة.

ويأمل "فينوتي"، أن يبث المخططُ الحياة في البلدة، وقال: لقد كانت عملية طويلة؛ إذ لم نكتفِ بإجراء أعمال صيانة شاملة لتأمين المناطق المتداعية الخطرة فحسب؛ بل كان علينا أيضًا إصلاح العديد من الممتلكات لاستخدامها سكنيًّا.

وحول آلية عملية البيع، قال رئيس البلدية: ستُطرح المنازل المختارة للبيع بالمزاد بسعر يبدأ من يورو، في تكرار للطريقة التي اعتمدتها مدينة سامبوكا في صقلية؛ حيث بيعت المساكن لمن يدفع أعلى سعر، واشترى مشترٍ واحد على الأقل منزلًا دون معاينة مسبقة.

وسيحصل مَن يخططون لتحويل العقارات التي يشترونها إلى غرف استقبال للمبيت والإفطار، أو نوع آخر من المؤسسات التجارية ذات النشاط الاقتصادي، على ميزات وائتمانات ضريبية إضافية.

ويمكن للمشتري الواحد شراء أكثر من منزل؛ لكن يجب على جميع المشترين دفع وديعة ضمان بقيمة ثلاثة آلاف يورو؛ على أن يسترجعها عند الانتهاء من تجديد العقار في غضون ثلاث سنوات.

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