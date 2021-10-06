تصادم وجهاً لوجه.. وفاة شخصَيْن في حادث مروري مروّع بالليث

تمّ نقلهما إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى العام لاستكمال الإجراءات اللازمة

تُوفي شخصان في حادث مروري على طريق "العين الحارة - الليث"، صباح اليوم، بعد اصطدامهما وجهاً لوجه في أحد المنعطفات الخطيرة قُبيل مركز غميقة- شرقي الليث.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن الحادث المروري الأليم نتج عنه وفاة الشخصين بعد أن اصطدمت سيارتاهما وجهاً لوجه، وتُوفيا على الفور في مقر الحادث؛ الذي وقع قُبيل مركز غميقة- شرقي محافظة الليث.

وتمّ نقلهما إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث لاستكمال الإجراءات اللازمة.

"سبق" تتقدّم بأحر التعازي والمواساة لذوي المتوفَين، سائلة الله لهما الرحمة، وأن يلهم أهليهما الصبر والسلوان.