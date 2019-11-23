مطار الوجه يسلم الطفل "الزهراني" جائزة "المسافر المثالي" للمساهمة في علاجه

تزامناً مع اليوم العالمي للطفل

سلم مدير مطار الوجه صلاح بن فالح البلوي، الخميس الماضي، جائزة المسافر المثالي للطفل زياد بن فؤاد الزهراني، كمبادرة من إدارة المطار لدعم وتشجيع الطفل وتحفيزه لإكمال علاجه.

يأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالم للطفل، وسعياً من مشاركة الجهات الحكومية في هذه المناسبة، حيث إن الطفل "زياد" يعاني من مرض سرطان الدم، وكان متوجهاً من مطار الوجه الدولي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة لمتابعة علاجه.

من جهته، قدّر والد الطفل فؤاد الزهراني جهود إدارة المطار ومنسوبيه لهذه المبادرة الكريمة، وخص بشكره مدير المطار لعنايته بالطفل واهتمامه.

يذكر أن صلاح بن فالح البلوي من أوائل المستجيبين في المبادرات لطلب لجنة التنمية الاجتماعية في محافظة الوجه، في مبادرة لتجميع الكتب، حيث قام بالتبرع بـ ٣٠٠٠ كتاب في مجالات متنوعة، منها الثقافية والتاريخية والاجتماعية، وتأتي هذه الاستجابة؛ سعياً منه لإتاحة الكتب للجميع ونشر المعرفة.