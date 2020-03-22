إسبانيا تسجل 400 وفاة بـ"كورونا" في يوم واحد والعدد يقفز لـ1720 ضحية

عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع من 24926 إلى 28572 في 24 ساعة

قالت وسائل إعلام إسبانية بتسجيل نحو 400 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن تقارير إخبارية إسبانية مختلفة تأكيدها اليوم الأحد، استناداً إلى بيانات رسمية، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ارتفعت منذ أمس من 1326 حتى 1720 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في إسبانيا من 24926 حتى 28572، حسب تلك التقارير.