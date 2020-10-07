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"الزكاة والدخل": أكثر من 8,286 طلب تسجيل مبايعة عقارية في ضريبة التصرفات العقارية خلال الـ3 أيام الماضية

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل: إن عدد طلبات تسجيل المبايعات العقارية في خدمة ضريبة التصرفات العقارية، التي تم إطلاقها مؤخراً بالتزامن مع فَرْض ضريبة التصرفات العقارية، بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/84) وتاريـخ 14 / 2 / 1442هــ؛ بلغ مستوىً قياسياً في أيامٍ قليلة تجاوز 8,286 طلبًا على مستوى مناطق ومدن المملكة.

وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى بين مدن المملكة ومحافظاتها من حيث عدد الطلبات التي تم تسجيلها بـ234 طلبًا، تليها محافظة جدة بـ104 طلبات.

تُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكّن المكلفين من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، وتمَكّن المكلف من معرفة مدى خضوع عقاره للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحق.

وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للأنظمة التقنية والرقمنة الأستاذ حجر البدراني؛ أن إطلاق خدمة ضريبة التصرفات العقارية يأتي استمراراً لجهود التحوُّل الرقمي التي تنفذها الهيئة، بالتعاون والتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى، في سبيل تحسين جودة خدماتها للمكلفين بالأنظمة الضريبية في المملكة، وتمكينهم من أداء واجباتهم والوفاء بالتزاماتهم الضريبية بيسر وسهولة.

ويمكن للمكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

الزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والدخل": أكثر من 8,286 طلب تسجيل مبايعة عقارية في ضريبة التصرفات العقارية خلال الـ3 أيام الماضية
سبق

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل: إن عدد طلبات تسجيل المبايعات العقارية في خدمة ضريبة التصرفات العقارية، التي تم إطلاقها مؤخراً بالتزامن مع فَرْض ضريبة التصرفات العقارية، بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/84) وتاريـخ 14 / 2 / 1442هــ؛ بلغ مستوىً قياسياً في أيامٍ قليلة تجاوز 8,286 طلبًا على مستوى مناطق ومدن المملكة.

وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى بين مدن المملكة ومحافظاتها من حيث عدد الطلبات التي تم تسجيلها بـ234 طلبًا، تليها محافظة جدة بـ104 طلبات.

تُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكّن المكلفين من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، وتمَكّن المكلف من معرفة مدى خضوع عقاره للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحق.

وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للأنظمة التقنية والرقمنة الأستاذ حجر البدراني؛ أن إطلاق خدمة ضريبة التصرفات العقارية يأتي استمراراً لجهود التحوُّل الرقمي التي تنفذها الهيئة، بالتعاون والتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى، في سبيل تحسين جودة خدماتها للمكلفين بالأنظمة الضريبية في المملكة، وتمكينهم من أداء واجباتهم والوفاء بالتزاماتهم الضريبية بيسر وسهولة.

ويمكن للمكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
07:27 PM

"الزكاة والدخل": أكثر من 8,286 طلب تسجيل مبايعة عقارية في ضريبة التصرفات العقارية خلال الـ3 أيام الماضية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل: إن عدد طلبات تسجيل المبايعات العقارية في خدمة ضريبة التصرفات العقارية، التي تم إطلاقها مؤخراً بالتزامن مع فَرْض ضريبة التصرفات العقارية، بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/84) وتاريـخ 14 / 2 / 1442هــ؛ بلغ مستوىً قياسياً في أيامٍ قليلة تجاوز 8,286 طلبًا على مستوى مناطق ومدن المملكة.

وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى بين مدن المملكة ومحافظاتها من حيث عدد الطلبات التي تم تسجيلها بـ234 طلبًا، تليها محافظة جدة بـ104 طلبات.

تُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكّن المكلفين من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، وتمَكّن المكلف من معرفة مدى خضوع عقاره للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحق.

وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للأنظمة التقنية والرقمنة الأستاذ حجر البدراني؛ أن إطلاق خدمة ضريبة التصرفات العقارية يأتي استمراراً لجهود التحوُّل الرقمي التي تنفذها الهيئة، بالتعاون والتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى، في سبيل تحسين جودة خدماتها للمكلفين بالأنظمة الضريبية في المملكة، وتمكينهم من أداء واجباتهم والوفاء بالتزاماتهم الضريبية بيسر وسهولة.

ويمكن للمكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

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