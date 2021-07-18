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إنقاذ 78 عراقياً من موت محقق بعد أن حاصرتهم النيران في فندق بكربلاء

ألسنة اللهب امتدت إلى الطوابق الأربعة للبناية

أخمدت السلطات العراقية، اليوم (الأحد)، حريقاً هائلاً شب في فندق وسط كربلاء وأدى إلى وفاة طفلة.

وأوضح الدفاع المدني أن فرق الدفاع المدني أنقذت 78 نزيلاً من موت محقق، بعد اندلاع حريق داخل فندق ضي الحسين المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحلات التجارية في الطابق الأرضي الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن المديرية دفعت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية مع اشتراك عدد آخر من عجلات الإطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر عمليات الإنقاذ وإخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق بالتزامن مع عمليات إخماد النيران من الجهات الأربع لتعجيل السيطرة على النيران.

وبين الدفاع المدني أن فرق إسعاف الدفاع المدني، قدمت خدماتها من إنعاش رئوي للمصابين النزلاء بعد

تعرض عدد منهم للاختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيه، مع تسجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة للاختناق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إنقاذ 78 عراقياً من موت محقق بعد أن حاصرتهم النيران في فندق بكربلاء
سبق

أخمدت السلطات العراقية، اليوم (الأحد)، حريقاً هائلاً شب في فندق وسط كربلاء وأدى إلى وفاة طفلة.

وأوضح الدفاع المدني أن فرق الدفاع المدني أنقذت 78 نزيلاً من موت محقق، بعد اندلاع حريق داخل فندق ضي الحسين المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحلات التجارية في الطابق الأرضي الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن المديرية دفعت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية مع اشتراك عدد آخر من عجلات الإطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر عمليات الإنقاذ وإخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق بالتزامن مع عمليات إخماد النيران من الجهات الأربع لتعجيل السيطرة على النيران.

وبين الدفاع المدني أن فرق إسعاف الدفاع المدني، قدمت خدماتها من إنعاش رئوي للمصابين النزلاء بعد

تعرض عدد منهم للاختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيه، مع تسجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة للاختناق.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
04:26 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
01:56 AM

إنقاذ 78 عراقياً من موت محقق بعد أن حاصرتهم النيران في فندق بكربلاء

ألسنة اللهب امتدت إلى الطوابق الأربعة للبناية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أخمدت السلطات العراقية، اليوم (الأحد)، حريقاً هائلاً شب في فندق وسط كربلاء وأدى إلى وفاة طفلة.

وأوضح الدفاع المدني أن فرق الدفاع المدني أنقذت 78 نزيلاً من موت محقق، بعد اندلاع حريق داخل فندق ضي الحسين المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحلات التجارية في الطابق الأرضي الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن المديرية دفعت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية مع اشتراك عدد آخر من عجلات الإطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر عمليات الإنقاذ وإخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق بالتزامن مع عمليات إخماد النيران من الجهات الأربع لتعجيل السيطرة على النيران.

وبين الدفاع المدني أن فرق إسعاف الدفاع المدني، قدمت خدماتها من إنعاش رئوي للمصابين النزلاء بعد

تعرض عدد منهم للاختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيه، مع تسجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة للاختناق.

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