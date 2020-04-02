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الضفة.. 21 إصابة جديدة بـ"كورونا" لعمال قادمين من "إسرائيل"

غداة تحذير الحكومة الفلسطينية من "سيناريو مرعب منتظر"

أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة الغربية، أغلبها لعمال قادمين من "إسرائيل".

ووفق "روسيا اليوم"، فإن جميع المصابين الجدد من العاملين داخل الخط الأخضر.

وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة: الحالات الجديدة ترفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وغالبيتها لعمال داخل أراضي الـ1948، ومخالطين لهم، إلى 155 إصابة في فلسطين.

وأضاف: من بين الإصابات الـ21 الجديدة، تسعة من القدس، و11 من محافظة رام الله، وحالة واحدة من الخليل.

يأتي ذلك غداة تحذير الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، من "سيناريو مرعب" ينتظر الفلسطينيين، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" لدى عمال عادوا من عملهم في الداخل.

إسرائيل فيروس كورونا الجديد

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الضفة.. 21 إصابة جديدة بـ"كورونا" لعمال قادمين من "إسرائيل"
سبق

أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة الغربية، أغلبها لعمال قادمين من "إسرائيل".

ووفق "روسيا اليوم"، فإن جميع المصابين الجدد من العاملين داخل الخط الأخضر.

وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة: الحالات الجديدة ترفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وغالبيتها لعمال داخل أراضي الـ1948، ومخالطين لهم، إلى 155 إصابة في فلسطين.

وأضاف: من بين الإصابات الـ21 الجديدة، تسعة من القدس، و11 من محافظة رام الله، وحالة واحدة من الخليل.

يأتي ذلك غداة تحذير الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، من "سيناريو مرعب" ينتظر الفلسطينيين، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" لدى عمال عادوا من عملهم في الداخل.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:26 PM

الضفة.. 21 إصابة جديدة بـ"كورونا" لعمال قادمين من "إسرائيل"

غداة تحذير الحكومة الفلسطينية من "سيناريو مرعب منتظر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة الغربية، أغلبها لعمال قادمين من "إسرائيل".

ووفق "روسيا اليوم"، فإن جميع المصابين الجدد من العاملين داخل الخط الأخضر.

وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة: الحالات الجديدة ترفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وغالبيتها لعمال داخل أراضي الـ1948، ومخالطين لهم، إلى 155 إصابة في فلسطين.

وأضاف: من بين الإصابات الـ21 الجديدة، تسعة من القدس، و11 من محافظة رام الله، وحالة واحدة من الخليل.

يأتي ذلك غداة تحذير الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، من "سيناريو مرعب" ينتظر الفلسطينيين، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" لدى عمال عادوا من عملهم في الداخل.

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