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وسط أنباء عن عودته للسعودية.. "ليوناردو" و"الوحدة" ينفصلان

أعلنت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، فسخ عقد اللاعب البرازيلي "ليوناردو" بالتراضي.

وقال النادي: "توصلت شركة نادي الوحدة لكرة القدم إلى اتفاق "مساء اليوم" مع اللاعب ليوناردو دي سوزا؛ يقضي بموجبه بفسخ عقد اللاعب بالتراضي بمقابل مادي للنادي، وبهذا ينتهي ارتباط اللاعب بالنادي".

يذكر أن اللاعب يملك عدة عروض من أندية المملكة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وسط أنباء عن عودته للسعودية.. "ليوناردو" و"الوحدة" ينفصلان
سبق

أعلنت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، فسخ عقد اللاعب البرازيلي "ليوناردو" بالتراضي.

وقال النادي: "توصلت شركة نادي الوحدة لكرة القدم إلى اتفاق "مساء اليوم" مع اللاعب ليوناردو دي سوزا؛ يقضي بموجبه بفسخ عقد اللاعب بالتراضي بمقابل مادي للنادي، وبهذا ينتهي ارتباط اللاعب بالنادي".

يذكر أن اللاعب يملك عدة عروض من أندية المملكة.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
06:17 PM
اخر تعديل
21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
07:21 PM

وسط أنباء عن عودته للسعودية.. "ليوناردو" و"الوحدة" ينفصلان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,854

أعلنت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، فسخ عقد اللاعب البرازيلي "ليوناردو" بالتراضي.

وقال النادي: "توصلت شركة نادي الوحدة لكرة القدم إلى اتفاق "مساء اليوم" مع اللاعب ليوناردو دي سوزا؛ يقضي بموجبه بفسخ عقد اللاعب بالتراضي بمقابل مادي للنادي، وبهذا ينتهي ارتباط اللاعب بالنادي".

يذكر أن اللاعب يملك عدة عروض من أندية المملكة.

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