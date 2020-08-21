وسط أنباء عن عودته للسعودية.. "ليوناردو" و"الوحدة" ينفصلان

أعلنت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، فسخ عقد اللاعب البرازيلي "ليوناردو" بالتراضي.

وقال النادي: "توصلت شركة نادي الوحدة لكرة القدم إلى اتفاق "مساء اليوم" مع اللاعب ليوناردو دي سوزا؛ يقضي بموجبه بفسخ عقد اللاعب بالتراضي بمقابل مادي للنادي، وبهذا ينتهي ارتباط اللاعب بالنادي".

يذكر أن اللاعب يملك عدة عروض من أندية المملكة.