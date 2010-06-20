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"وزارة الحج" تحذِّر من التعامل مع حملات الحج وروابط التسجيل الوهمية

"مشاط": بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل هي المنفذ الوحيد للحجز

حذَّرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي يمكن زيارته من خلال الرابط الآتي:
(https://localhaj.haj.gov.sa).

كما حذرت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت للإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو أي رابط يدعي تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج لعام 1442هـ أو تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين لهذا العام، هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرحة، مشيرًا إلى أن مسار حجاج الداخل يهدف إلى التيسير على الحجاج، وتحقيق مبدأ الشفافية بين طرفَي التعاقد، والإشراف والمراقبة على تطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل استقبل أكثر من 500 ألف طلب خلال المهلة التي قررتها وزارة الحج والعمرة التي بدأت يوم الأحد 3 ذي القعدة 1442هـ الموافق 3 يونيو 2021، وتستمر حتى يوم الأربعاء 13 ذي القعدة 1442هـ الموافق 23 يونيو 2021، كما أنه سيتم فتح البوابة لإعلان الفرز والنتائج يوم الجمعة 15 ذي القعدة الموافق 25 يونيو 2021.

وأوضح أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة رصدت بعض الحالات الفردية لحملات حج غير مصرحة، تنشر إعلانات الحج المجاني، وإعلانات لإصدار تصاريح الحج بمبلغ رمزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وزارة الحج والعمرة فيروس كورونا الجديد ضيوف الرحمن الحج المشاعر المقدسة موسم الحج لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وزارة الحج" تحذِّر من التعامل مع حملات الحج وروابط التسجيل الوهمية
سبق

حذَّرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي يمكن زيارته من خلال الرابط الآتي:
(https://localhaj.haj.gov.sa).

كما حذرت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت للإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو أي رابط يدعي تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج لعام 1442هـ أو تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين لهذا العام، هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرحة، مشيرًا إلى أن مسار حجاج الداخل يهدف إلى التيسير على الحجاج، وتحقيق مبدأ الشفافية بين طرفَي التعاقد، والإشراف والمراقبة على تطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل استقبل أكثر من 500 ألف طلب خلال المهلة التي قررتها وزارة الحج والعمرة التي بدأت يوم الأحد 3 ذي القعدة 1442هـ الموافق 3 يونيو 2021، وتستمر حتى يوم الأربعاء 13 ذي القعدة 1442هـ الموافق 23 يونيو 2021، كما أنه سيتم فتح البوابة لإعلان الفرز والنتائج يوم الجمعة 15 ذي القعدة الموافق 25 يونيو 2021.

وأوضح أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة رصدت بعض الحالات الفردية لحملات حج غير مصرحة، تنشر إعلانات الحج المجاني، وإعلانات لإصدار تصاريح الحج بمبلغ رمزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
08:14 PM
اخر تعديل
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
07:51 AM

"وزارة الحج" تحذِّر من التعامل مع حملات الحج وروابط التسجيل الوهمية

"مشاط": بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل هي المنفذ الوحيد للحجز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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حذَّرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي يمكن زيارته من خلال الرابط الآتي:
(https://localhaj.haj.gov.sa).

كما حذرت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت للإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو أي رابط يدعي تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج لعام 1442هـ أو تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين لهذا العام، هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرحة، مشيرًا إلى أن مسار حجاج الداخل يهدف إلى التيسير على الحجاج، وتحقيق مبدأ الشفافية بين طرفَي التعاقد، والإشراف والمراقبة على تطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل استقبل أكثر من 500 ألف طلب خلال المهلة التي قررتها وزارة الحج والعمرة التي بدأت يوم الأحد 3 ذي القعدة 1442هـ الموافق 3 يونيو 2021، وتستمر حتى يوم الأربعاء 13 ذي القعدة 1442هـ الموافق 23 يونيو 2021، كما أنه سيتم فتح البوابة لإعلان الفرز والنتائج يوم الجمعة 15 ذي القعدة الموافق 25 يونيو 2021.

وأوضح أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة رصدت بعض الحالات الفردية لحملات حج غير مصرحة، تنشر إعلانات الحج المجاني، وإعلانات لإصدار تصاريح الحج بمبلغ رمزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

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